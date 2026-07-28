Se revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign Evolved

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Se revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign Evolved

El proyecto Halo Campaign Evolved, basado en la primera entrega de la franquicia de culto y desarrollado con el motor Unreal Engine 5, se lanzará oficialmente mañana. Mientras se espera que esta nueva versión ofrezca a los jugadores un universo familiar con gráficos modernos, los expertos lo han probado en distintos tipos de hardware. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según TechPowerUp, las capacidades técnicas y los requisitos del proyecto ya han sido analizados previamente, lo que permite a los usuarios evaluar sus ordenadores con antelación. Rehecho con tecnologías modernas, este proyecto también impone sus propias exigencias al mercado de las GPU.

Resultados en diferentes resoluciones

Según los resultados de las pruebas, para alcanzar unos 60 k/s estables en la configuración de mayor calidad, los requisitos para las tarjetas gráficas varían drásticamente según la resolución. En concreto, para obtener el resultado deseado en formato Full HD se requiere hardware del nivel de NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti o AMD Radeon RX 9060 XT.

Si el usuario elige el formato 1440p, los requisitos del sistema aumentan aún más. En este caso, se necesitará una tarjeta gráfica de nivel RTX 4070 Ti para garantizar una velocidad de fotogramas estable. La prueba más difícil se observó en la ultraalta resolución 4K.

Se ha sabido que incluso la tarjeta gráfica insignia NVIDIA RTX 4090 no puede garantizar completamente los 60 k/s en formato 4K. Esto demuestra una vez más cuántos recursos exigen los proyectos creados con el motor Unreal Engine 5.

Optimización y tecnologías

Según los expertos, el rendimiento general del proyecto ha estado a la altura de lo esperado para un motor gráfico tan complejo y no es en absoluto una tragedia. Siguiendo las tendencias modernas, el juego cuenta con varios reescaladores y generadores de fotogramas que permiten aumentar significativamente la velocidad de fotogramas.

En particular, todas las tecnologías principales de las tres empresas líderes del mercado son plenamente compatibles con este proyecto. Esto abre el camino para que los jugadores optimicen la configuración gráfica según las capacidades de su hardware y disfruten de una experiencia fluida.

Halo Campaign EvolvedUnreal Engine 5TechPowerUpNVIDIA RTXTarjeta Gráfica
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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