Bradley Barcola quiere dejar el PSG para fichar por la Premier League

El delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, ha sorprendido a la directiva del club al expresar su deseo de marcharirse. Según Sky Sport, el internacional francés se ha negado a firmar un nuevo contrato económicamente ventajoso y tiene como objetivo dar el salto a la Premier League en el mercado de fichajes de verano, informa Goal.com informa .

Aunque el extremo de 23 años tiene contrato vigente con los parisinos hasta 2028, ha decidido que es el momento de iniciar un nuevo reto en su carrera. La directiva del PSG lo consideraba una pieza fundamental en sus proyectos futuros, pero este paso del jugador coloca al club en una situación compleja.

El Liverpool se convierte en el principal candidato

Según Florian Plettenberg, el Liverpool ya ha iniciado conversaciones con los representantes del jugador y se perfila como el principal favorito para su fichaje. Los Reds han marcado al futbolista francés como su objetivo principal para reforzar la línea de ataque.

Se informa que la directiva del Liverpool está dispuesta a ofrecer a Bradley Barcola un contrato lucrativo que le permita situarse entre los jugadores mejor pagados del equipo. El club ya ha establecido contactos preliminares tanto con el entorno del jugador como con los dirigentes parisinos.

El Arsenal también muestra interés

Otro de los grandes clubes ingleses, el Arsenal , también podría unirse a la pelea por el extremo. Se dice que los gunners siguen de cerca los pasos de Barcola con el objetivo de crear competencia para Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.

A pesar de ello, el Liverpool se está moviendo con mayor actividad para cerrar el acuerdo antes de que cierre la ventana de fichajes, y se presume que el jugador ya habría acordado los términos de su contrato personal.

Una cifra de traspaso colosal

Según RMC Sport, el PSG no tiene la intención de dejar salir fácilmente a su estrella y ha fijado su precio de traspaso en 170 millones de euros. Si esta operación se concreta, sin duda se convertirá en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol.