¡Scarlett, la gata que entró al fuego varias veces para salvar a sus recién nacidos!

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¡Scarlett, la gata que entró al fuego varias veces para salvar a sus recién nacidos!

En 1996, en Nueva York, se produjo un fuerte incendio en uno de los garajes. Dentro del edificio habían quedado una gata callejera llamada Scarlett y sus cinco recién nacidos.

Cuando comenzó el incendio, Scarlett tuvo la oportunidad de salir sola y salvar su vida. Pero no abandonó a sus crías. La gata madre entró al fuego una y otra vez, sacando a un gatito afuera cada vez.

A pesar del espeso humo, las altas temperaturas y las graves quemaduras, Scarlett llevó a su último cachorro a un lugar seguro. Solo después de eso, completamente agotada, cayó junto a sus gatitos.

Su cara y sus patas estaban severamente quemadas, y sus ojos también habían sufrido graves lesiones. Sin embargo, los cinco gatitos sobrevivieron.

Este suceso se difundió ampliamente a través de los medios de comunicación. Después del tratamiento, una familia cariñosa acogió a Scarlett. Su historia es recordada como la lealtad de una madre gata que se arriesgó por sus crías.

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Nigina Zarqarayeva
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