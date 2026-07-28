La formación estelar en la galaxia de Andrómeda ha disminuido drásticamente

Según recientes observaciones astronómicas, la tasa de nacimiento de nuevas estrellas en la galaxia de Andrómeda, la gran galaxia espiral más cercana a nosotros, ha disminuido continuamente durante los últimos quinientos millones de años. Los resultados de la investigación espacial son de vital importancia para comprender el curso de los procesos evolutivos en el universo y cómo envejecen los sistemas estelares gigantes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron en profundidad los datos del telescopio espacial Hubble de la Agencia Espacial de EE. UU. Este instrumento único permitió medir con precisión los parámetros de aproximadamente 200 millones de estrellas individuales en el disco de la galaxia de Andrómeda. Los investigadores combinaron los resultados de dos grandes estudios que abarcan casi dos tercios del disco galáctico.

¿Cómo se reconstruyó la historia estelar a través de los colores?

Las imágenes espaciales obtenidas se dividieron en miles de pequeñas secciones, cada una de 300 años luz de tamaño. Los especialistas reconstruyeron la historia de la formación estelar basándose en el color de las estrellas. Es bien sabido que las estrellas jóvenes y masivas son de color azul y tienen una vida corta, mientras que las estrellas más viejas y menos masivas adquieren un tono rojizo. Este método permitió a los científicos mostrar claramente cómo ha cambiado el proceso de formación estelar con el tiempo.

Los cálculos mostraron que hace 500 millones de años, Andrómeda formaba estrellas equivalentes a aproximadamente 1 masa solar cada año. Si bien esta cifra cayó a 0,5 masas solares hace 40 millones de años, las observaciones actuales muestran que es de apenas 0,2 masas solares por año. Por lo tanto, la tasa de disminución se ha acelerado significativamente en los últimos 40 millones de años.

Causas de la disminución de la actividad y planes futuros

La mayor parte de la reducción de la actividad ocurrió en el anillo de formación estelar ubicado a unos 32 000 años luz del centro de la galaxia. Según los científicos, esta caída no fue causada por la falta de gas y polvo necesarios para el nacimiento de nuevas estrellas. La situación está relacionada con un proceso de decaimiento natural posterior a un período de alta actividad. Anteriormente se determinó que Andrómeda experimentó un poderoso estallido de formación estelar como resultado de una colisión o fusión con otra galaxia hace 2 mil millones de años.

Los autores del estudio también descubrieron que la región del disco cercana a la galaxia enana M32 comenzó a perder actividad hace 60 millones de años. Esto podría ayudar a precisar el momento de una posible interacción entre M32 y Andrómeda, aunque aún no se ha demostrado una conexión directa. En el futuro, los astronomos planean complementar estos resultados con datos de observatorios terrestres y del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman, que tendrá una capacidad de observación de campo más amplio.