Starship capturado en impresionantes imágenes durante un nuevo vuelo de prueba en el espacio

·67·Tecnología
Starship capturado en impresionantes imágenes durante un nuevo vuelo de prueba en el espacio

Demostrando los avances de la industria aeroespacial, SpaceX publicó cuatro fotos impactantes tras el último vuelo de prueba de su inmensa nave espacial Starship. Según informa el sitio ixbt.com, estas imágenes encarnan no solo los logros técnicos sino también la belleza única del universo, recordando literalmente a escenas de películas de ciencia ficción. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se especifica que el vuelo de prueba de la nave espacial Starship (Ship 40), llevado a cabo el 24 de julio de 2026, pasó a la historia como la segunda prueba de las naves de tercera generación. Este paso exitoso se convirtió en una de las etapas clave en la creación y mejora por parte de la humanidad de sistemas de cohetes pesados reutilizables.

Las fotografías publicadas muestran claramente la nave espacial desde varios ángulos. Además, entre las capturas se incluyen los momentos de separación entre Starship y el propulsor Super Heavy, así como vistas únicas con el majestuoso planeta Tierra de fondo.

Logros técnicos importantes y cargas útiles orbitales

Durante este vuelo, los ingenieros de SpaceX resolvieron con éxito una serie de complejas tareas técnicas. En particular, por primera vez en la historia, la nave Starship entregó 20 satélites Starlink V3 completos a una trayectoria suborbital. Esto demostró en la práctica las capacidad del sistema para transportar cargas útiles útiles.

Otro gran logro del vuelo fue el reinicio exitoso y repetido de uno de los motores Raptor en el propio espacio. Esta operación es de vital importancia para realizar futuras misiones espaciales de larga distancia y aumenta la confiabilidad del sistema.

Aterrizaje controlado y planes futuros

Una vez completado con éxito el programa de vuelo principal, la etapa superior de la nave volvió a entrar en la capa atmosférica en modo controlado. Tal como planearon los especialistas, la nave amerizó suavemente en el océano Índico.

A diferencia de las pruebas anteriores, el Starship amerizado logró mantener su integridad. Esta situación permitió a los especialistas de SpaceX recopilar datos sumamente valiosos sobre el estado del revestimiento de protección térmica y la resistencia de la estructura de regreso del espacio.

SpaceXStarshipEspacioStarlinkTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

HMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphoneHMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphoneHoy, 13:28Baidu y Lyft comienzan las pruebas de taxis autónomos en LondresBaidu y Lyft comienzan las pruebas de taxis autónomos en LondresHoy, 13:24Elon Musk prohíbe la destrucción de libros raros para el entrenamiento de la inteligencia artificialElon Musk prohíbe la destrucción de libros raros para el entrenamiento de la inteligencia artificialHoy, 12:55Smartphone Vivo S2: características potentes y doble cámaraSmartphone Vivo S2: características potentes y doble cámaraHoy, 12:21Sam Altman anuncia que la humanidad ha alcanzado la singularidad de la inteligencia artificialSam Altman anuncia que la humanidad ha alcanzado la singularidad de la inteligencia artificialHoy, 11:59La capitalización de SpaceX se desploma bruscamenteLa capitalización de SpaceX se desploma bruscamenteHoy, 11:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño