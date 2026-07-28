VK presentó un nuevo algoritmo que tiene en cuenta las preferencias futuras

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VK presentó un nuevo algoritmo que tiene en cuenta las preferencias futuras

Los investigadores de inteligencia artificial de VK Research han desarrollado un nuevo enfoque que amplía las capacidades de los sistemas de recomendación clásicos. Según IXBT.com, este algoritmo es capaz de evaluar no solo los intereses actuales del usuario, sino también cómo las recomendaciones afectarán a sus preferencias futuras. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hoy en día, aunque los modelos de redes neuronales ocupan un lugar central en la mayoría de los servicios digitales, los algoritmos de recomendación clásicos no han perdido su relevancia en áreas donde la velocidad de procesamiento de datos y el ahorro de recursos informáticos son fundamentales. Diseñado específicamente para este tipo de sistemas, el nuevo método sirve para mejorar toda la calidad de la cadena de selección de contenido.

Ventajas técnicas del nuevo enfoque

Los investigadores señalan que la solución desarrollada se puede integrar con éxito en la arquitectura de los sistemas de recomendación existentes sin necesidad de cambiarla radicalmente. Esto permite a las empresas mejorar significativamente la calidad de las recomendaciones sin tener que reconstruir el software.

El nuevo enfoque ya ha comenzado a utilizarse para realizar una serie de tareas prácticas en el ecosistema de VK. Esto demostró en la práctica la eficacia de la tecnología no solo a nivel teórico, sino también en un entorno industrial real.

Resultados de las pruebas y reconocimiento internacional

Durante las pruebas realizadas por especialistas, este enfoque se probó en varios conjuntos de datos abiertos como VK-LSVD. Los resultados de las pruebas demostraron que el nuevo algoritmo permite una selección de contenido mucho más precisa y correcta en comparación con los métodos tradicionales.

Este trabajo científico y sus resultados fueron presentados al público general y a los expertos en la prestigiosa conferencia internacional KDD 2026. Esto fue altamente valorado por la comunidad científica internacional.

En el futuro, el equipo de investigación planea ampliar aún más las capacidades de esta tecnología. En particular, se prevé tener enrrenta con mayor precisión los comentarios de los usuarios y aplicarla a tareas industriales más amplias.

VKInteligencia ArtificialAlgoritmoSistemas de RecomendaciónKDD 2026
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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