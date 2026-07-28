Se habilitó la función de llamadas a través de la aplicación web de WhatsApp

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Se habilitó la función de llamadas a través de la aplicación web de WhatsApp

Meta ha lanzado una actualización importante para el popular servicio de mensajería WhatsApp, que ahora permite a los usuarios realizar y recibir llamadas de voz y video directamente desde el navegador a través de la aplicación web. Según ixbt.com, esta función anteriormente solo estaba disponible en las aplicaciones para teléfonos inteligentes y los programas de escritorio dedicados. Así lo informa Techcrunch.com informó el medio.

La nueva interfaz web cuenta con una sección especial que contiene el historial de llamadas y los contactos favoritos. Asimismo, las funciones de compartir pantalla y enviar reacciones, similares a las de la aplicación de escritorio, son totalmente compatibles en la aplicación web.

Gestión de llamadas y nuevas funciones

Los desarrolladores también han introducido varias mejoras adicionales para hacer que el proceso de llamadas sea más cómodo. En particular, los usuarios pueden transferir una llamada de un dispositivo a otro durante la misma sin interrumpir la comunicación. Por ejemplo, ahora es posible contestar una llamada en una computadora o versión web y continuar la conversación en un teléfono inteligente.

La empresa también está introduciendo una función de sala de espera para llamadas grupales. Si alguien tiene el enlace de una llamada grupal, el anfitrión puede agregarlo o eliminarlo de la conversación en cualquier momento. Esta novedad es de especial importancia para quienes se comunican por motivos de trabajo.

Calidad y opciones adicionales

Al crear un enlace grupal, existe la posibilidad de organizar una sala de espera activando la opción «Solicitar permiso para unirse». Otra actualización pequeña pero útil es el sistema de cancelación de ruido, que filtra los sonidos excesivos en lugares concurridos.

Según los representantes de la empresa, WhatsApp ahora comienza a transmitir videollamadas directamente en alta definición (HD). Se eliminó la necesidad de esperar unos segundos para cambiar al formato HD como se hacía anteriormente.

También se recordó que recientemente comenzó el proceso de reserva de nombres de usuario en la plataforma WhatsApp. Una vez que esta función esté completamente operativa, los usuarios podrán realizar llamadas entre varios dispositivos y plataformas utilizando sus propios nombres.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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