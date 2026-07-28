Apple lanza un programa de alquiler a largo plazo para sus dispositivos

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Apple lanza un programa de alquiler a largo plazo para sus dispositivos

Una nueva oportunidad financiera para los entusiastas de la tecnología en EE. UU.: se ha presentado el programa de alquiler a largo plazo Apple Upgrade. Según informa el sitio ixbt.com, esta iniciativa permite a los usuarios utilizar oficialmente dispositivos costosos a cambio de un pago mensual sin necesidad de comprarlos por completo, sirviendo como un paso importante en el mercado de consumo moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el marco del nuevo programa, es posible tramitar los últimos modelos de iPhone, Apple Watch, iPad y ordenadores Mac de la compañía a través del sitio web oficial de Apple Store, una aplicación especial o las tiendas de la marca. Las condiciones del contrato se determinan según el tipo de dispositivo.

Condiciones de alquiler y pagos mensuales

Se ofrecen plazos de 12 o 24 meses para smartphones y relojes inteligentes, mientras que para tabletas y portátiles se prevén contratos de 24 o 36 meses. Los pagos mensuales iniciales del programa varían según el tipo de dispositivo:

  • Un mínimo de 18 dólares al mes para el iPhone
  • Un mínimo de 12 dólares al mes para el Apple Watch
  • Un mínimo de 25 dólares al mes para ordenadores Mac
  • Un mínimo de 12 dólares al mes para el iPad
Según los cálculos proporcionados por la compañía, por ejemplo, obtener el modelo iPhone 17 Pro con 256 GB de memoria en régimen de alquiler por un año cuesta 46 dólares al mes. Si el contrato se firma por dos años, el pago mensual se reduce a 32 dólares. Como resultado, un año de uso sale por 552 dólares y dos años de uso por 768 dólares.

Este modelo puede ser una alternativa mucho más económica para los usuarios acostumbrados a cambiar de nuevo gadget cada dos años en comparación con la compra directa del dispositivo por 1100 dólares. Asimismo, los clientes tienen la oportunidad de tramitar varios productos a la vez, por ejemplo, un pack de iPhone 17, MacBook Air y Apple Watch por unos 61 dólares al mes.

Comodidades adicionales y geografía

Con el fin de reducir aún más la carga financiera, los usuarios pueden entregar sus dispositivos antiguos a través del programa trade-in. A cambio, el importe del pago mensual disminuye aún más. Además, los titulares de Apple Card reciben un cashback diario del 3 % en los pagos mensuales de alquiler.

Actualmente, el programa Apple Upgrade solo opera en el territorio de EE. UU. Los representantes de la compañía no han proporcionado ninguna información oficial por ahora sobre planes para expandir este servicio a los mercados de otros países.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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