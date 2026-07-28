La red eléctrica más grande de EE. UU. podría desconectar los data centers de la red

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La red eléctrica más grande de EE. UU. podría desconectar los data centers de la red

PJM Interconnection, el operador de la red eléctrica más grande de EE. UU., anunció que cortará temporalmente el suministro eléctrico a los grandes data centers y otros grandes consumidores durante periodos de escasez de energía. Según ixbt.com, esta medida drástica se debe a que la infraestructura no puede soportar las sobrecargas en medio del rápido desarrollo de la AI y las tecnologías digitales, informa Techcrunch.com informa .

Según las previsiones, se espera que el consumo de electricidad por parte de los data centers se multiplique por cuatro para 2035 en comparación con el nivel actual. Dado que la última subasta para añadir nuevas capacidades de generación no dio el resultado esperado, los operadores de red se ven obligados a tomar esta medida para evitar apagones totales (blackout) en el sistema.

Medidas de estabilización de la red y compensaciones

PJM Interconnection planea comenzar a desconectar los data centers del suministro eléctrico a partir de junio de 2027. Las restricciones se aplicarán únicamente a los centros de servidores con una capacidad de 50 megavatios o más. De manera similar a otros programas de respuesta a la demanda que llevan funcionando décadas, los clientes que sufran cortes de electricidad recibirán una compensación oportuna.

El operador prevé enviar a los consumidores un aviso previo sobre la carga en la red, desde 30 minutos hasta varios días de antelación. Sin embargo, este tipo de medidas no pueden resolver por completo los problemas existentes en el mercado. En el último año, los precios mayoristas de la electricidad casi se han duplicado, y analistas de mercado independientes señalan que los data centers tienen una participación especialmente grande en este aumento.

Fuentes de energía alternativas y preocupaciones ambientales

Se espera que esta decisión impulse en el futuro a muchos data centers nuevos y existentes a crear sus propias fuentes de energía independientes. De lo contrario, las empresas se verán obligadas a depender de generadores de respaldo. A menudo alimentados por diésel, estos generadores no solo son costosos, sino que también contaminan gravemente el medio ambiente.

Las regulaciones federales permiten utilizar dichos generadores de respaldo para eventos de respuesta a la demanda hasta 50 horas al año, y hasta 100 horas al año incluyendo emergencias y mantenimiento. Recientemente, el problema de los millones de dólares en daños potenciales a la salud de los residentes cercanos a un data center de 96 megavatios en el norte de Virginia provocó fuertes protestas del público y ecologistas. La región de PJM abarca desde Virginia hasta Illinois y da servicio a 67 millones de clientes.

Data CenterEnergíaEE. UU.PJMTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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