El jefe de la NASA afirma que es imposible regresar a la Luna sin SpaceX y Elon Musk

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El jefe de la NASA afirma que es imposible regresar a la Luna sin SpaceX y Elon Musk

En una entrevista para el podcast Moonshots, el jefe de la administración de la NASA, Jared Isaacman, declaró que el programa estadounidense de retorno a la Luna está directamente vinculado a SpaceX y que es imposible cumplir esta tarea sin su participación. Según él, el potencial de ingeniería y las capacidades financieras del equipo de Elon Musk son decisivos para llevar a cabo con éxito los proyectos espaciales más complejos, informa Ixbt.com. informa .

Actualmente, en el marco del programa Artemis llevado a cabo en cooperación entre la NASA y SpaceX, está previsto llevar astronautas estadounidenses a la superficie del satélite natural de la Tierra. La versión lunar de la nave espacial Starship, desarrollada especialmente para esta grandiosa tarea, está siendo creada precisamente por los ingenieros de SpaceX, y esta tecnología es la principal garantía de éxito.

Centros de datos orbitales y perspectivas de futuro

Durante la entrevista, Jared Isaacman también abordó la idea de los centros de datos orbitales promovida por SpaceX. Destacó que si la dirección de la empresa está destinando grandes recursos a esta dirección, dicha iniciativa tiene serias perspectivas y una alta probabilidad de éxito.

Según el jefe de la agencia espacial, SpaceX ha demostrado en la práctica durante sus operaciones anteriores que puede resolver las tareas de ingeniería más complejas en los plazos más breves. La sólida base financiera de la empresa y su equipo de especialistas líderes en el sector permiten alcanzar resultados mucho más rápido que los demás.

Liderazgo en la industria espacial y pruebas del Starship

Isaacman elogió el papel de Elon Musk en la ingeniería moderna y el espíritu empresarial, calificándolo como una de las figuras más grandes de la nueva era. Añadió que la combinación de estabilidad financiera y un alto potencial de ingeniería en un mismo lugar es un factor clave para garantizar la supremacía de Estados Unidos en el espacio.

Según ixbt.com, en el contexto de estas declaraciones, SpaceX presentó cuatro nuevas fotos obtenidas durante el 13.º vuelo de prueba de su nave espacial Starship (Ship 40). Estas pruebas sirven como el próximo paso importante para garantizar la seguridad y la preparación técnica de las futuras misiones lunares.

NASASpaceXStarshipElon MuskPrograma Espacial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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