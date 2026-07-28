Savinho quiere dejar el Manchester City

·41·Deportes
Savinho quiere dejar el Manchester City

Se espera que el club inglés Manchester City realice cambios en su línea de ataque. Según la información difundida por el famoso periodista deportivo Fabrizio Romano, el futuro del talentoso jugador brasileño Savinho no pasa por las filas de los «citizens» y el club ha comunicado a sus representantes que ya no entra en los planes del equipo. Es evidente que esta situación iba a atraer la atención de numerosos clubes europeos en el mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com informa .

La carrera del jugador y su valor de mercado

El joven extremo nacido en 2004 se incorporó en su día al Manchester City a través de los clubes Troyes y Girona, pertenecientes a la red del City Football Group. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, disputó un total de 84 partidos, batiendo la portería rival en 7 ocasiones y repartiendo 16 asistencias de gol a sus compañeros. La prensa inglesa señala que la directiva del Manchester City exige al menos 55 millones de euros por el traspaso del jugador.

Interés del Milan y del Tottenham

Según publica GOAL.com, el club italiano AC Milan desea incorporar a sus filas a un jugador con exactamente este perfil. Sin embargo, para el gigante italiano, el precio de traspaso de 55 millones de euros fijado por el club inglés resulta económicamente muy elevado y el Milan no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad. Por este motivo, otros rivales están cobrando protagonismo en la carrera por su fichaje.

En concreto, el club inglés Tottenham ha iniciado gestiones serias para fichar a Savinho con el objetivo de renovar radicalmente su delantera. Se dice que los londinenses cuentan con argumentos suficientes para convencer a la directiva del Manchester City. De concretarse el traspaso, es muy probable que el joven brasileño continúe su carrera en otro equipo de la Premier League.

SavinhoManchester CityAC MilanTottenhamFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Hoy, 22:21Jornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaJornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaHoy, 22:19Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorZinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorHoy, 22:07El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoEl Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoHoy, 21:58¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!Hoy, 21:40Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoRevelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoHoy, 21:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán