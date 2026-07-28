Savinho quiere dejar el Manchester City

Se espera que el club inglés Manchester City realice cambios en su línea de ataque. Según la información difundida por el famoso periodista deportivo Fabrizio Romano, el futuro del talentoso jugador brasileño Savinho no pasa por las filas de los «citizens» y el club ha comunicado a sus representantes que ya no entra en los planes del equipo. Es evidente que esta situación iba a atraer la atención de numerosos clubes europeos en el mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com informa .

La carrera del jugador y su valor de mercado

El joven extremo nacido en 2004 se incorporó en su día al Manchester City a través de los clubes Troyes y Girona, pertenecientes a la red del City Football Group. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, disputó un total de 84 partidos, batiendo la portería rival en 7 ocasiones y repartiendo 16 asistencias de gol a sus compañeros. La prensa inglesa señala que la directiva del Manchester City exige al menos 55 millones de euros por el traspaso del jugador.

Interés del Milan y del Tottenham

Según publica GOAL.com, el club italiano AC Milan desea incorporar a sus filas a un jugador con exactamente este perfil. Sin embargo, para el gigante italiano, el precio de traspaso de 55 millones de euros fijado por el club inglés resulta económicamente muy elevado y el Milan no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad. Por este motivo, otros rivales están cobrando protagonismo en la carrera por su fichaje.

En concreto, el club inglés Tottenham ha iniciado gestiones serias para fichar a Savinho con el objetivo de renovar radicalmente su delantera. Se dice que los londinenses cuentan con argumentos suficientes para convencer a la directiva del Manchester City. De concretarse el traspaso, es muy probable que el joven brasileño continúe su carrera en otro equipo de la Premier League.