PayPal no se opone a la oferta de Stripe pero exige un aumento de precio

La directiva de PayPal, una de las plataformas más grandes del mundo fintech, no ha rechazado por completo la oferta de adquisición de 53.400 millones de dólares de Stripe, pero considera que el precio actual no refleja plenamente el valor de la empresa. Esta declaración se hizo durante la presentación del informe financiero del segundo trimestre de 2026 y atrajo inmediatamente la atención de los expertos del mercado, según Techcrunch.com. informa .

Según ixbt.com, el director ejecutivo de PayPal, Enrique Lores, declaró en una reunión de inversores el martes que la empresa está dispuesta a considerar cuidadosamente cualquier oferta que cree un valor prioritario para los accionistas. Aunque la directiva se abstuvo de hacer comentarios oficiales sobre los rumores del mercado o posibles fusiones, esta declaración dejó claro que la empresa no se opone en absoluto a una venta, pero exige una valoración justa.

Indicadores financieros y valor de las acciones

No es de extrañar que el precio de 60,50 dólares por acción propuesto por Stripe y Advent International no haya satisfecho al equipo de PayPal. Según los últimos informes financieros, la empresa registró beneficios e ingresos muy superiores a los previstos y está implementando con éxito su estrategia financiera.

En particular, según el análisis de la firma de servicios financieros Cantor, el valor real de las acciones de PayPal se estima en cerca de 70 dólares por acción, mientras que actualmente cotizan en el mercado a unos 58 dólares. En el informe trimestral, el beneficio neto ajustado fue de 1,38 dólares por acción, frente a los 1,28 dólares previstos. Los ingresos totales aumentaron un 5 % en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 8.680 millones de dólares y superando los pronósticos.

Inteligencia artificial y proceso de transformación

El flujo de caja libre ajustado de 1.800 millones de dólares de la empresa le otorga amplias oportunidades para seguir invirtiendo en sus productos y proyectos estratégicos. Según Enrique Lores, si se encuentra una manera de aportar mayor valor a los accionistas que mediante la ejecución de la estrategia actual, PayPal sin duda la considerará.

Actualmente, PayPal continúa activamente con una transformación y reestructuración a gran escala basada en tecnologías de inteligencia artificielle. Para simplificar las operaciones, la empresa dividió su actividad en tres segmentos principales: soluciones de pago y PayPal, servicios financieros para consumidores y Venmo, y servicios de pago y criptoactivos.

La directiva planea reducir costos adicionales integrando la inteligencia artificial en áreas como la programación, la atención al cliente y la gestión de riesgos. Se prevé lograr ahorros brutos de al menos 1.500 millones de dólares en los próximos dos o tres años, y la migración de la infraestructura tecnológica a sistemas en la nube continúa a un ritmo acelerado.