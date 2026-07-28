Ruben Amorim habla de sus errores en el Manchester United y su plan para el Milan

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Ruben Amorim habla de sus errores en el Manchester United y su plan para el Milan

Asumiendo el cargo de entrenador del Milan, Ruben Amorim habló abiertamente sobre los errores cometidos durante su etapa en el club inglés y sus planes en su nuevo equipo. El técnico portugués destacó que la directiva milanista lo eligió no solo por sus logros, sino también por los fracasos que afrontó en el Manchester United y la valiosa experiencia adquirida. Así lo informa Goal.com informa .

Como se recordará, a mediados de junio, tras la destitución de Massimiliano Allegri al no lograr la clasificación a la Liga de Campeones al final de la temporada pasada, Ruben Amorim fue nombrado entrenador del Milan. Al llegar al equipo, el nuevo técnico viajó inmediatamente a Perth, Australia, donde comenzó la preparación para un torneo amistoso contra el Inter y el Palermo de la Serie B.

La experiencia en el Manchester United y las negociaciones con la directiva

Según ixbt.com y otros medios deportivos, Ruben Amorim expuso abiertamente sus ideas y su visión en las reuniones con la directiva del club. Según sus palabras, el propietario del Milan, Míster Cardinale, y los demás directivos lo consideraron el candidato ideal precisamente por el estilo de juego que pretende implantar en el equipo.

Amorim reconoció que en las conversaciones con la directiva no solo se discutieron los resultados positivos, sino también los errores cometidos en el Manchester United. "Creo que eso ayudó mucho en estas negociaciones, porque valoraron no solo mis éxitos anteriores, sino también la experiencia que he ganado paso a paso", declaró el entrenador.

La ciudad de Milán y las exigencias de una nueva presión

Al hablar sobre el ambiente en el club italiano, el experimentado técnico destacó que trabajar en una gran ciudad como Milán exige una responsabilidad única. Admitió haber sentido cierta presión por parte de su cuerpo técnico, ya que la forma de gestionar el equipo y expresarse allí es completamente diferente.

Recordando que Milán es la capital de la moda, el entrenador añadió que es importante representar dignamente a la ciudad y a la historia del club. En su opinión, la gloriosa historia del equipo incluye no solo el rendimiento en el campo, sino también la cultura y la imagen fuera de él, y expresó su compromiso de cumplir plenamente con estas exigencias.

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