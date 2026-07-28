El Chelsea planea fichar a futbolistas con experiencia

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El Chelsea planea fichar a futbolistas con experiencia

El Chelsea de Londres está dando un giro radical a su política de fichajes y se plantea reforzar la plantilla con jugadores experimentados. Según informa The Athletic, los «blues» han mostrado interés de cara al mercado de verano en el delantero del Brighton Danny Welbeck y en el centrocampista Jordan Henderson, que quedará como agente libre. Para un equipo especializado exclusivamente en fichar jóvenes talentos desde 2022, este ha sido un paso totalmente inesperado. Así lo informa Goal.com.

En las últimas temporadas, el Chelsea apostó por los jóvenes, pero no logró alcanzar plenamente sus objetivos. La campaña 2025/26 resultó desafortunada para el equipo, que terminó ocupando un discreto 10º puesto en la Premier League. Como resultado, la directiva decidió modificar su estrategia de fichajes. Según datos de Opta, en sus últimos 123 partidos oficiales, el club londinense no le ha dado ni un solo minuto a ningún jugador mayor de 30 años; la última vez fue en mayo de 2024, cuando Thiago Silva, con 39 años, saltó al terreno de juego.

La exigencia de Xabi Alonso y la nueva política de fichajes

El nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, ha hecho valer su peso y exige que en la plantilla haya futbolistas con liderazgo, fortaleza mental y experiencia en la Premier League. Precisamente debido a la firme postura del técnico, la atención de la directiva del club se ha centrado en jugadores de edad media y experimentados.

Sin embargo, la consideración de los nombres de Danny Welbeck, de 35 años, y Jordan Henderson, de 36, está generando un intenso debate en la comunidad futbolística. La incorporación al proyecto del Chelsea de estos dos veteranos, que en su día coincidieron en el Sunderland, contradice la anterior política de juventud del club. Según los expertos, una decisión así conlleva un riesgo y, si no da resultados, podría convertirse en motivo de burla hacia la política de fichajes del equipo.

Otros intentos en el mercado de fichajes

El Chelsea no se limita únicamente a Welbeck y Henderson. Antes de la ventana de fichajes, el club también siguió de cerca a otros futbolistas experimentados:

  • Los intentos de contactar con el capitán del Sunderland, Granit Xhaka, de 34 años, concluyeron sin éxito.
  • John Stones, de 32 años y tras despedirse del Manchester City, también estuvo en el radar del Chelsea, aunque se espera que continúe su carrera en el Inter de Milán.
  • El club también barajaba opciones de futbolistas jóvenes como Maxence Lacroix, pero se priorizó la experiencia, capaz de aportar un rendimiento inmediato sobre el césped.
En definitiva, el Chelsea renuncia a su anterior política de énfasis en la juventud para apostar por los resultados a corto plazo y el liderazgo. Solo el tiempo dirá cuán rentables resultan los fichajes de Danny Welbeck y Jordan Henderson, y si el equipo bajo la dirección de Xabi Alonso logra recortar distancias con sus rivales gracias a ello.

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