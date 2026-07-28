La exploración espacial sigue siendo uno de los campos más complejos y singulares a los que se enfrentan las tecnologías de inteligencia artificial. Según ixbt.com, actualmente no existe en el espacio ninguna base de datos lista para entrenar sistemas inteligentes modernos. Precisamente por eso, cada prueba espacial se convierte en una fuente valiosa de datos para la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Yun-Ta Tsai, ingeniero líder de inteligencia artificial en Tesla, prestó especial atención a las impresionantes imágenes capturadas durante el 13.º vuelo de prueba de la nave espacial Starship de SpaceX. El experto señaló que este vuelo marcó una etapa completamente nueva y un hito único para el cual la humanidad aún no había recopilado conjuntos de datos.

Pruebas espaciales y nuevos datos

Cabe recordar que la siguiente prueba importante de Starship tuvo lugar el 24 de julio de 2026. Durante este vuelo, la nave espacial completó con éxito una serie de tareas complejas. En particular, aprovechando las capacidades del cohete, se desplegaron con éxito en órbita los satélites Starlink V3 de nueva generación.

Asimismo, en el marco de esta misión, por primera vez se realizó el encendido de motores en condiciones espaciales. Al finalizar la prueba, la etapa superior de la nave amerizó suavemente en el océano, completando con éxito los objetivos programados. Las imágenes únicas y los datos de telemetría registrados durante este vuelo crearon una base enorme para estudiar cómo se comporta la nave en condiciones espaciales reales.

Las reflexiones de Elon Musk y las tareas futuras

Por su parte, el fundador de SpaceX, Elon Musk, respaldó plenamente las palabras del ingeniero de Tesla. Añadió que en los futuros destinos de la compañía no existe ni un solo dato necesario para preentrenar la inteligencia artificial.

Como se sabe, SpaceX se ha propuesto el ambicioso objetivo de enviar en el futuro miles de Starship al planeta Marte y colonizarlo. Aunque ya se han recopilado millones de datos para diversas tareas en la Tierra, el entorno espacial sigue sin estar lo suficientemente estudiado.

Cada nuevo vuelo espacial exitoso sirve para formar un conjunto de datos único que permitirá crear en el futuro sistemas avanzados de inteligencia artificial y entrenarlos para operar en condiciones extremas y previamente desconocidas.