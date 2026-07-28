Los vuelos de Starship proporcionan datos únicos para la inteligencia artificial

·41·Tecnología
Los vuelos de Starship proporcionan datos únicos para la inteligencia artificial

La exploración espacial sigue siendo uno de los campos más complejos y singulares a los que se enfrentan las tecnologías de inteligencia artificial. Según ixbt.com, actualmente no existe en el espacio ninguna base de datos lista para entrenar sistemas inteligentes modernos. Precisamente por eso, cada prueba espacial se convierte en una fuente valiosa de datos para la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Yun-Ta Tsai, ingeniero líder de inteligencia artificial en Tesla, prestó especial atención a las impresionantes imágenes capturadas durante el 13.º vuelo de prueba de la nave espacial Starship de SpaceX. El experto señaló que este vuelo marcó una etapa completamente nueva y un hito único para el cual la humanidad aún no había recopilado conjuntos de datos.

Pruebas espaciales y nuevos datos

Cabe recordar que la siguiente prueba importante de Starship tuvo lugar el 24 de julio de 2026. Durante este vuelo, la nave espacial completó con éxito una serie de tareas complejas. En particular, aprovechando las capacidades del cohete, se desplegaron con éxito en órbita los satélites Starlink V3 de nueva generación.

Asimismo, en el marco de esta misión, por primera vez se realizó el encendido de motores en condiciones espaciales. Al finalizar la prueba, la etapa superior de la nave amerizó suavemente en el océano, completando con éxito los objetivos programados. Las imágenes únicas y los datos de telemetría registrados durante este vuelo crearon una base enorme para estudiar cómo se comporta la nave en condiciones espaciales reales.

Las reflexiones de Elon Musk y las tareas futuras

Por su parte, el fundador de SpaceX, Elon Musk, respaldó plenamente las palabras del ingeniero de Tesla. Añadió que en los futuros destinos de la compañía no existe ni un solo dato necesario para preentrenar la inteligencia artificial.

Como se sabe, SpaceX se ha propuesto el ambicioso objetivo de enviar en el futuro miles de Starship al planeta Marte y colonizarlo. Aunque ya se han recopilado millones de datos para diversas tareas en la Tierra, el entorno espacial sigue sin estar lo suficientemente estudiado.

Cada nuevo vuelo espacial exitoso sirve para formar un conjunto de datos único que permitirá crear en el futuro sistemas avanzados de inteligencia artificial y entrenarlos para operar en condiciones extremas y previamente desconocidas.

StarshipSpaceXElon MuskInteligencia ArtificialEspacio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Amazon en el mercado de Internet espacial: se lanzarán más de 5.000 satélitesAmazon en el mercado de Internet espacial: se lanzarán más de 5.000 satélitesHoy, 22:27Presentación de la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050Presentación de la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050Hoy, 21:53El Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetrosEl Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetrosHoy, 21:29Apple lanza un programa de alquiler a largo plazo para sus dispositivosApple lanza un programa de alquiler a largo plazo para sus dispositivosHoy, 20:58La red eléctrica más grande de EE. UU. podría desconectar los data centers de la redLa red eléctrica más grande de EE. UU. podría desconectar los data centers de la redHoy, 20:58PayPal no se opone a la oferta de Stripe pero exige un aumento de precioPayPal no se opone a la oferta de Stripe pero exige un aumento de precioHoy, 20:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño