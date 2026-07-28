Política de fichajes de Al-Hilal y la caza de estrellas

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Política de fichajes de Al-Hilal y la caza de estrellas

El club saudí Al-Hilal vuelve a captar la atención de la comunidad deportiva con sus movimientos y capacidad financiera en la ventana de fichajes de verano. El enfoque inusual de la directiva para atraer jugadores extranjeros genera numerosas preguntas entre aficionados y expertos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Ixbt.com, el club ha realizado su primera gran incorporación del periodo de traspasos veraniego al llegar a un acuerdo con el extremo neerlandés Crysencio Summerville, quien jugaba en el West Ham United. Se informa que se han destinado 80 millones de euros para este fichaje.

Tras la pista de los récords

El valor de este traspaso lo convierte en la segunda compra más cara en la historia de la liga saudí. En la clasificación, solo el brasileño Neymar ocupa el primer lugar, tras unirse procedente del Paris Saint-Germain en el verano de 2023 por 90 millones de euros.

Sin embargo, tras el fichaje de Crysencio Summerville, la directiva del club también comenzó a seguir activamente a varios otros delanteros. Lo más interesante es que algunos de ellos juegan precisamente en la posición de extremo izquierdo, donde se desempeña el jugador neerlandés.

Futuro incuestionable y nuevos candidatos

Según los informes, entre los grandes nombres en los que se centra la atención se encuentran Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, y Jack Grealish, quien regresó al Manchester City tras finalizar su cesión en el Everton. Tales pasos ponen en duda el futuro de Crysencio Summerville, traído a cambio de una enorme suma.

Asimismo, Al-Hilal está considerando candidatos para otras líneas del campo en el mercado de fichajes. En particular, se dice que futbolistas como el delantero inglés Harry Kane, el extremo francés Ousmane Dembélé y el senegalés Iliman Ndiaye también han entrado en el radar del club.

Todavía no está claro cómo una política de fichajes tan dispersa y basada en recursos financieros masivos afectará el ambiente interno del equipo en el futuro. Los aficionados esperan respuestas claras de la directiva sobre estos pasos.

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