Zebronics presenta un nuevo proyector inteligente por 60 dólares

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Zebronics presenta un nuevo proyector inteligente por 60 dólares

Según Ixbt.com, la empresa Zebronics ha presentado su nuevo y asequible proyector inteligente llamado PixaPlay 72 Plus. Este dispositivo ha captado la atención del público al ofrecerse por solo 60 dólares para quienes desean crear un ambiente de cine en casa. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo proyector cuenta con características impresionantes y es capaz de generar una imagen con un tamaño que va desde las 40 pulgadas hasta las 120 pulgadas (aproximadamente 304 centímetros). Esta característica permite a los usuarios disfrutar de sus películas y videos favoritos en formato de pantalla grande.

Capacidades técnicas y calidad de imagen

El dispositivo está equipado con una matriz de 1280 x 720 píxeles y también es compatible con contenido en formato Full HD 1080p. El brillo del proyector es de 4000 lúmenes, lo que garantiza una visualización clara y suficiente incluso con la luz de la habitación.

Para simplificar el proceso de ajuste de la imagen, el equipo cuenta con una función de corrección automática de distorsión trapezoidal vertical. Asimismo, la carcasa está provista de un mecanismo de inclinación de hasta 200 grados, lo que permite cambiar fácilmente la posición de la imagen sin necesidad de instalaciones complejas.

Software y opciones de conectividad

El Zebronics PixaPlay 72 Plus funciona con el moderno sistema operativo Android 12. Su procesador de cuatro núcleos permite ejecutar aplicaciones sin problemas directamente en el propio dispositivo.

Las opciones de red y conectividad también son amplias e incluyen:

  • Compatibilidad con Wi-Fi 6 de doble banda
  • Tecnología Bluetooth 5.4
  • Transmisión de imagen inalámbrica mediante Miracast y AirPlay
  • HDMI con ARC, USB y salida de audio AUX
La fuente de luz, componente principal del dispositivo, está diseñada para una vida útil de aproximadamente 30 000 horas. El paquete incluye directamente un control remoto, un cable HDMI y otros accesorios necesarios para la conexión.

ZebronicsPixaPlay 72 PlusProyectorGadgetsAndroid 12
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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