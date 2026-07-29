La NASA llena de combustible el telescopio espacial Nancy Grace Roman y se prepara para el lanzamiento

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La NASA llena de combustible el telescopio espacial Nancy Grace Roman y se prepara para el lanzamiento

La Agencia Espacial Estadounidense — la NASA completó un hito importante en la historia de la exploración espacial al llenar de combustible el telescopio espacial de nueva generación Nancy Grace Roman. Según informó Ixbt.com, este proceso es una de las etapas finales de preparación para una gran misión espacial prevista para el próximo mes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los especialistas vertieron aproximadamente 290 galones, es decir, alrededor de 1 098 litros de hidracina, en el observatorio en las instalaciones de Payload Hazardous Servicing Facility ubicadas en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta reserva es de crucial importancia para el funcionamiento prolongado y eficiente del telescopio en el espacio.

Destino lejano en el espacio y sus tareas

Cohete Nancy Grace Roman Después de llevar el telescopio al espacio, el aparato utilizará precisamente esta reserva de hidracina para cambiar su trayectoria y llegar al punto necesario. El telescopio se dirige al punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra.

Este punto de trabajo se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de nuestra Tierra, casi 4 veces la distancia a la Luna. En esta órbita, el telescopio podrá realizar observaciones astronómicas continuas manteniendo una posición estable en relación con el Sol y la Tierra.

Capacidades del sistema de combustible y energía

Según los datos proporcionados, el combustible es necesario para el funcionamiento de dos tipos de motores, que tienen la tarea de corregir la órbita del telescopio y garantizar la orientación correcta de los paneles solares. El aparato está equipado con un total de 6 paneles solares, que proporcionarán energía eléctrica durante toda la misión.

El programa científico principal del telescopio está diseñado para 5 años. Sin embargo, según los cálculos de los especialistas, la reserva de combustible cargada podría ser suficiente para realizar trabajos adicionales durante otros 5 años más allá del período establecido.

Preparativos de lanzamiento y planes futuros

Antes de repostar, los ingenieros completaron con éxito la limpieza y la inspección técnica de los paneles solares. En la siguiente etapa, los especialistas instalarán el telescopio en el dispositivo de fijación de la etapa superior del cohete y luego lo cubrirán con una cofia de protección especial.

Esta importante misión espacial en colaboración entre la NASA y SpaceX está programada para realizarse el 30 agosto de este año a las 7:26 a.m., hora del este de EE. UU. Este observatorio, que viajará al espacio con la ayuda de un cohete Falcon Heavy desde la plataforma Launch Complex 39A en Florida, servirá para estudiar miles de exoplanetas, la naturaleza de la energía oscura y la distribución de la materia oscura.

NASANancy Grace RomanSpaceXFalcon HeavyTelescopio espacial
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Abror Shuhratov
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