Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029

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Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029

Los científicos han publicado nuevos mapas de observación sobre un fenómeno espacial poco común que ocurrirá el 13 de abril de 2029. Según estos, 99942 Apofis el asteroide pasará a una distancia inusualmente cercana de la Tierra de forma segura, y en condiciones favorables, casi el 90 % de la población terrestre podrá observarlo a simple vista.

Los expertosdestacan que Apofis sobrevolará la superficie terrestre el 13 de abril de 2029 a una distancia de aproximadamente 32 mil kilómetros Esta es una distancia incluso más cercana que la órbita de los satélites geoestacionarios. Sin embargo, los científicos señalan especialmente que este encuentro no representa ningún peligro para la Tierra y que el asteroide no colisionará con nuestro planeta.

Según los mapas basados en nuevos cálculos, el movimiento del asteroide podrá ser observado por miles de millones de personas que viven en Australia, Asia, África, Europa, Oriente Medio y algunas regiones de América del Sur. Si el cielo está despejado y en lugares con baja contaminación lumínica, Apofis se verá como un punto brillante parecido a una estrella que se mueve lentamente por el cielo. La observación durará unas siete horas.

El diámetro de Apofis es de aproximadamente 340–375 metros y fue descubierto en 2004. Los cálculos iniciales discutieron la probabilidad de su colisión con la Tierra. Pero gracias a las observaciones precisas de los años siguientes, se ha confirmado plenamente que no hay riesgo de impacto con la Tierra ni en 2029 ni en el próximo siglo.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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