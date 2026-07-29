El senador ruso Dmitri Rogozin anunció la creación de la unidad de respuesta rápida «SMERCH» dentro del centro de fuerzas especiales «Bars-Sarmat», con el fin de garantizar la seguridad de la población en Crimea y Novorussie y combatir a los grupos de sabotaje y reconocimiento.

Zamin.uz presenta los detalles de esta noticia político-militar, las tareas principales del nuevo batallón y las propuestas innovadoras de Rogozin sobre operaciones marítimas.

1. Batallón «SMERCH»: Tareas principales y objetivos

El senador Dmitri Rogozin, originario de la región de Zaporiyia, informó en su canal de Telegram que, por decisión del mando militar, se ha formado un nuevo destacamento de combate de respuesta rápida «SMERCH» del tamaño de un batallón sobre la base del centro de fuerzas especiales «Bars-Sarmat».

Destacó que los combatientes de la nueva unidad cumplirán tareas de gran responsabilidad, como proteger la seguridad de la población en los territorios de Novorussie y Crimea y garantizar la estabilidad de las rutas logísticas vitales. Además, a la unidad se le han asignado las siguientes misiones de combate importantes:

Limpiar el espacio aéreo en la zona de responsabilidad del centro «Bars-Sarmat» de drones ucranianos;

Identificar y destruir bandas subterráneas y grupos de sabotaje y reconocimiento (GSR).

De la declaración de Dmitri Rogozin: «Hoy, por decisión del mando militar, se ha creado una nueva unidad del tamaño de un batallón en el centro de fuerzas especiales "Bars-Sarmat": el destacamento de combate de respuesta rápida SMERCH. Esta unidad cumplirá misiones de combate especialmente importantes relacionadas con la protección de la población y la garantía de una logística segura».

Datos clave sobre la unidad «SMERCH» y las nuevas propuestas militares

Aspecto / Criterio Detalles Nombre de la unidad Destacamento de combate de respuesta rápida «SMERCH» (tamaño de batallón) Base Centro de fuerzas especiales «Bars-Sarmat» Región Crimea y Novorussie Misiones principales Protección contra drones, destrucción de GSR y bandas subterráneas, seguridad logística Propuesta innovadora Ekranoplanos (vehículos de superficie no tripulados) Cuencas marítimas Mares Negro, de Azov, Báltico y Caspio

2. Solución innovadora contra ekranoplanos y lanchas dron

El senador Rogozin también presentó una nueva propuesta para destruir barcos no tripulados ucranianos y buques de la OTAN en los teatros de operaciones marítimas (mares Negro, de Azov, Báltico y Caspio).

Como una solución rápida e innovadora a estas amenazas, sugirió utilizar ekranoplanos no tripulados (vehículos de superficie). Estos dispositivos se mueven a alta velocidad en la superficie del agua, lo que permite atacar eficazmente lanchas dron y otros objetivos en el mar.

Estos procesos político-militares y medidas de seguridad en la región se encuentran en el centro de atención de la comunidad internacional.

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