eBay pagará 56 millones de dólares por el caso de acoso a una redacción

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eBay pagará 56 millones de dólares por el caso de acoso a una redacción

Uno de los escándalos más sonados e inusuales en el sector del comercio electrónico ha llegado a su fin. Según ixbt.com, la empresa eBay y sus ex empleados acordaron pagar una indemnización de 56 millones de dólares a las víctimas de una campaña de intimidación organizada en 2019 contra los autores del medio "EcommerceBytes". Este acuerdo pone fin a la demanda civil iniciada tras el brutal acoso ocurrido hace cinco años, informa Techcrunch.com. informa .

En el centro del escándalo se encontraba un matrimonio, Ina y David Steiner, quienes criticaban las actividades de eBay a través de su boletín informativo "EcommerceBytes". Fueron precisamente estas críticas las que desataron la ira de los altos ejecutivos de la empresa, quienes idearon un plan especial contra los periodistas para detener los artículos críticos. Estas acciones, llevadas a cabo en 2019, quedaron como una mancha negra en la historia del e-commerce debido a su crueldad.

Detalles de la campaña de intimidación

Según los documentos judiciales, los ex directivos de eBay acosaron a la pareja a través de cuentas falsas en redes sociales y les enviaron cartas anónimas amenazantes. A la casa de los compradores se enviaron por correo arañas y cucarachas vivas, revistas pornográficas, una máscara de cerdo ensangrentada, una corona fúnebre y un libro sobre cómo vivir después de la muerte del cónyuge. Además, durante la investigación se reveló que los criminales planeaban instalar un dispositivo de seguimiento GPS en el automóvil de las víctimas.

Este acuerdo resuelve la demanda civil presentada en 2021 por los Steiner contra eBay. Según la firma legal que representa a las víctimas, de los 56 millones de dólares totales de indemnización, 46,15 millones serán pagados directamente por la empresa eBay. Los fondos restantes serán cubiertos por los ex directivos —el director ejecutivo Devin Wenig (2 millones de dólares), Wendy Jones (500 000 dólares) y Steve Wymer (50 000 dólares)—, mientras que parte de los fondos se destinará a organizaciones sin fines de lucro.

Sentencias judiciales y respuesta oficial de eBay

En este caso penal, en 2022, siete ex empleados de eBay fueron procesados y se declararon culpables. En particular, el ex jefe de seguridad de la empresa, James Baugh, fue condenado a casi cinco años de prisión. Entre los perseguidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. también se encuentran David Harville, Brian Gilbert, Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Philip Cooke y la ex contratista Veronica Zea.

En un comunicado publicado el martes, eBay condenó las acciones de sus ex empleados, afirmando que eran "completamente contrarias a la cultura de la empresa". Los representantes de la compañía expresaron su profundo arrepentimiento por los daños causados a la familia Steiner, señalando que este acuerdo es un paso hacia la restauración de la justicia y la rectificación de la situación. Este incidente demostró una vez más la importancia crítica de las normas éticas y el control de los empleados en las grandes corporaciones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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