Waymo y otros operadores de taxis autónomos bajo estricta supervisión

En EE. UU., Waymo y otros operadores de robotaxis se enfrentan a un intenso escrutinio y a nuevos requisitos federales debido a los problemas surgidos con los servicios de emergencia. Según ixbt.com y TechCrunch, el hecho de que los vehículos autónomos bloqueen ambulancias y camiones de bomberos y entren en escenas de crímenes activos plantea un grave riesgo regulatorio para la industria. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una conferencia de prensa en San Francisco, el congresista por California Kevin Mullin presentó un nuevo proyecto de ley. Denominada «AV Emergency Response Coordination Act», esta iniciativa exige a los reguladores federales establecer normas nacionales de seguridad unificadas para los operadores de vehículos autónomos. El documento fue elaborado tras una serie de incidentes peligrosos, incluido el hecho de que los vehículos no reconozcan señales de tránsito y conos de señalización.

Emergencias y deficiencias encontradas

El jefe del Departamento de Bomberos de San Francisco destacó que los servicios de la ciudad han intentado trabajar con las empresas, pero los incidentes recurrentes han demostrado la necesidad de cambios. Según él, los robotaxis dejan y recogen pasajeros justo en frente de las estaciones de bomberos y puestos de ambulancias, obstaculizando el movimiento de los servicios de emergencia.

Según una investigación de TechCrunch, Waymo ha dependido en repetidas ocasiones del personal de primera respuesta para conducir manualmente sus automóviles cuando surgen problemas. Esto demostró una vez más la falta de independencia suficiente de los sistemas autónomos en situaciones de emergencia y avivó las críticas públicas.

Principales requisitos del proyecto de ley

El proyecto de ley propuesto contempla la introducción de una serie de obligaciones estrictas para las empresas de automoción y tecnología:

Proporcionar protocolos de emergencia claros para los servicios de primera respuesta.

Crear una línea directa de 24 horas que permita a los funcionarios gubernamentales comunicarse directamente con las empresas.

Encomendar a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) la tarea de desarrollar normas nacionales mínimas de respuesta de emergencia.

Implementar un sistema de «geofencing» que permita a los funcionarios estatales restringir el movimiento de los robotaxis en situaciones de emergencia.

La regla de geofencing en esta ley se considera especialmente importante, ya que otorga a las autoridades municipales y de seguridad el derecho de restringir en tiempo real dónde circulan los vehículos en situaciones de emergencia, sin tener que esperar a la autorregulación de las empresas.

En un comunicado, Waymo declaró que siempre ha apoyado normas federales unificadas para la industria automotriz. Los representantes de la empresa enfatizaron que los protocolos de emergencia y la capacitación integral impartida al personal de primera respuesta crean una base sólida para toda la industria y garantizan la seguridad en las carreteras.