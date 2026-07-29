Waymo y otros operadores de taxis autónomos bajo estricta supervisión

·37·Tecnología
Waymo y otros operadores de taxis autónomos bajo estricta supervisión

En EE. UU., Waymo y otros operadores de robotaxis se enfrentan a un intenso escrutinio y a nuevos requisitos federales debido a los problemas surgidos con los servicios de emergencia. Según ixbt.com y TechCrunch, el hecho de que los vehículos autónomos bloqueen ambulancias y camiones de bomberos y entren en escenas de crímenes activos plantea un grave riesgo regulatorio para la industria. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una conferencia de prensa en San Francisco, el congresista por California Kevin Mullin presentó un nuevo proyecto de ley. Denominada «AV Emergency Response Coordination Act», esta iniciativa exige a los reguladores federales establecer normas nacionales de seguridad unificadas para los operadores de vehículos autónomos. El documento fue elaborado tras una serie de incidentes peligrosos, incluido el hecho de que los vehículos no reconozcan señales de tránsito y conos de señalización.

Emergencias y deficiencias encontradas

El jefe del Departamento de Bomberos de San Francisco destacó que los servicios de la ciudad han intentado trabajar con las empresas, pero los incidentes recurrentes han demostrado la necesidad de cambios. Según él, los robotaxis dejan y recogen pasajeros justo en frente de las estaciones de bomberos y puestos de ambulancias, obstaculizando el movimiento de los servicios de emergencia.

Según una investigación de TechCrunch, Waymo ha dependido en repetidas ocasiones del personal de primera respuesta para conducir manualmente sus automóviles cuando surgen problemas. Esto demostró una vez más la falta de independencia suficiente de los sistemas autónomos en situaciones de emergencia y avivó las críticas públicas.

Principales requisitos del proyecto de ley

El proyecto de ley propuesto contempla la introducción de una serie de obligaciones estrictas para las empresas de automoción y tecnología:

  • Proporcionar protocolos de emergencia claros para los servicios de primera respuesta.
  • Crear una línea directa de 24 horas que permita a los funcionarios gubernamentales comunicarse directamente con las empresas.
  • Encomendar a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) la tarea de desarrollar normas nacionales mínimas de respuesta de emergencia.
  • Implementar un sistema de «geofencing» que permita a los funcionarios estatales restringir el movimiento de los robotaxis en situaciones de emergencia.
La regla de geofencing en esta ley se considera especialmente importante, ya que otorga a las autoridades municipales y de seguridad el derecho de restringir en tiempo real dónde circulan los vehículos en situaciones de emergencia, sin tener que esperar a la autorregulación de las empresas.

En un comunicado, Waymo declaró que siempre ha apoyado normas federales unificadas para la industria automotriz. Los representantes de la empresa enfatizaron que los protocolos de emergencia y la capacitación integral impartida al personal de primera respuesta crean una base sólida para toda la industria y garantizan la seguridad en las carreteras.

WaymoRobotaxiVehículos autónomosTecnologíaSeguridad
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortosNueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortosHoy, 04:56La marca Black Shark abandona definitivamente el mercado de los smartphonesLa marca Black Shark abandona definitivamente el mercado de los smartphonesHoy, 04:24Presentado el Oppo A7 Pro Max: batería de 10 000 mAh y carga de 80 WPresentado el Oppo A7 Pro Max: batería de 10 000 mAh y carga de 80 WHoy, 03:55Apple alcanza la marca de 5 billones de dólares en valor de mercadoApple alcanza la marca de 5 billones de dólares en valor de mercadoHoy, 03:26China prueba con éxito un nuevo sistema de energía de 400 voltios en el espacioChina prueba con éxito un nuevo sistema de energía de 400 voltios en el espacioHoy, 02:55HMD revive la legendaria marca Asha con un nuevo dispositivo económicoHMD revive la legendaria marca Asha con un nuevo dispositivo económicoHoy, 02:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño