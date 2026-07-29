Andreas Christensen está listo para recuperar su estatus en el Barcelona

El club español Barcelona continúa su concentración de pretemporada en Gran Bretaña a un ritmo muy intenso. El entrenador Hansi Flick convocó a la plantilla combinando jugadores experimentados del primer equipo con 17 talentosos jóvenes graduados de La Masia. Según informó el medio deportivo Goal.com ,

en esta etapa de pruebas, el defensa danés Andreas Christensen ya se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo gracias a su entusiasmo y esfuerzo en los entrenamientos. El jugador, que durante los últimos 18 meses atravesó dificultades debido a la gravedad de las lesiones y la pérdida de protagonismo en el once titular, firmó recientemente un nuevo contrato con el club hasta 2028. Este acuerdo se considera una gran oportunidad para que el defensa central de 28 años abra una página completamente nueva en su carrera y recupere su mejor forma física.

Un nuevo contrato y aspiración hacia la cima

El objetivo principal de Andreas Christensen no es simplemente regresar a los terrenos de juego, sino defender dignamente los colores del Barcelona en la lucha por los trofeos más prestigiosos de Europa. El propio futbolista no ve esta etapa como su última oportunidad, sino como una ocasión propicia para relanzar su carrera y justificar la gran confianza depositada en él por el club.

En una entrevista concedida a un medio deportivo, el danés destacó especialmente que recuperar su estado físico y contar con continuidad sobre el césped son sus principales prioridades. «Me siento bien. Los entrenamientos son cada vez más intensos, el cuerpo lo nota, pero precisamente para eso estamos aquí», declaró el defensa.

Objetivos comunes con Hansi Flick

Al hablar sobre su rol en la temporada, Christensen señaló que ha alcanzado un pleno entendimiento con el técnico Hansi Flick en cuanto a las exigencias. Según sus palabras, el cuerpo técnico y los futbolistas centran su atención principal en mantener una condición física óptima y completar una temporada libre de lesiones.

Preparándose para responder a la confianza depositada en él por el club, esta temporada será sin duda una prueba importante para que Andreas Christensen demuestre sus verdaderas cualidades de líder en las filas del conjunto azulgrana.