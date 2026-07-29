Rotunda victoria del Real: Leganés arrollado en este partido amistoso

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Rotunda victoria del Real: Leganés arrollado en este partido amistoso

El Real Madrid disputó un nuevo encuentro amistoso como parte de su preparación para la temporada. El «club blanco» consiguió una contundente y clara victoria por 4-1 frente al Leganés.

Zamin.uz presenta los detalles de este partido de los madrileños, la secuencia de los goles y los principales datos del encuentro.

1. Primera parte: gol madrugador de Valverde y respuesta del Leganés

El encuentro comenzó con el dominio absoluto del «club blanco». El marcador se abrió en el minuto 22: el centrocampista del Real, Federico Valverde, adelantó a su equipo con un disparo preciso. Apenas tres minutos después, Gonzalo García amplió la ventaja de los locales.

Los visitantes del Leganés lograron recortar distancias antes del final de la primera mitad: en el minuto 39, el delantero Naim García consiguió marcar.

2. Segunda parte: Mastantuono y un autogol sentencian el partido

En la segunda mitad, los madrileños mantuvieron el ritmo y perforaron la portería rival en dos ocasiones más.

En el minuto 58, Franco Mastantuono demostró su calidad para anotar un tanto y, dos minutos más tarde, el defensa del Leganés Rubén Pulido marcó en propia puerta (autogol), estableciendo el 4-1 definitivo.

Partido amistoso:

Real Madrid – Leganés 4:1

Goles: Federico Valverde 22, Gonzalo García 25, Franco Mastantuono 58, Rubén Pulido 60 (pp) – Naim García 39.

Datos clave del encuentro Real — Leganés

Aspecto / Detalle

Detalles

Carácter del torneo

Partido amistoso de preparación

Resultado final

4:1 (Victoria del Real)

Goles del Real

Federico Valverde (22), Gonzalo García (25), Franco Mastantuono (58), Rubén Pulido (60, pp)

Gol del Leganés

Naim García (39)

Protagonistas del partido

Federico Valverde, Franco Mastantuono

La pretemporada del Real Madrid y el juego ofensivo del equipo están generando gran expectación entre los aficionados.

¡Comparte ahora mismo este apasionante artículo con tus amigos, compañeros y grupos de fieles seguidores madridistas!

¿Crees que Franco conseguirá hacerse un hueco en el once titular del Real esta nueva temporada? ¡Deja tus opiniones y pronósticos en los comentarios!

Real MadridLeganésFederico ValverdeFranco MastantuonoGonzalo García
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Shuhrat Razzakov
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