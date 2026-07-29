Presentación de los auriculares Ozlo Sleepbuds 2

Fundada por exempleados de ingeniería de Bose, la startup de accesorios Ozlo ha presentado oficialmente su nuevo dispositivo, los auriculares inteligentes Sleepbuds 2. El nuevo modelo se centra en mejorar aspectos clave como la duración de la batería, la estabilidad de la conexión y la calidad del sonido, representando un paso tecnológico importante diseñado para mejorar la calidad del sueño y la comodidad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según informan ixbt.com y TechCrunch, el precio del nuevo dispositivo es de 279 dólares, lo que significa un 12 % más caro en comparación con la generación anterior. Esta presentación es la primera gran actualización de Ozlo desde el lanzamiento de su primer dispositivo, lo que demuestra que la actividad de la marca ha evolucionado de ser una simple continuación del proyecto Bose a convertirse en una plataforma independiente de tecnologías para el sueño.

Cabe recordar que los Sleepbuds originales se lanzaron a finales de 2024 para llenar el vacío dejado tras la salida de Bose de este mercado. Los fundadores de Ozlo, N.B. Patil, Brian Mulkey y Charlie Taylor, antiguos empleados de Bose, fundaron su propia startup tras adquirir los desarrollos y los derechos de propiedad intelectual en esta dirección. El modelo inicial ya ha conseguido más de 200 000 compradores hasta la fecha.

Actualizaciones técnicas y comodidades

El modelo Sleepbuds 2 está diseñado para solucionar los principales problemas que enfrentaban los usuarios. En particular, la duración de la batería del dispositivo se ha ampliado de aproximadamente 10 horas a 14 horas. El estuche de carga puede almacenar energía adicional suficiente para 2 o 3 noches y fue equipado con un botón especial que permite activar un sonido para dormir o detener una alarma sin necesidad de usar el teléfono.

Asimismo, se solucionó el problema de las interrupciones en la conexión Bluetooth, que era una de las principales quejas de los usuarios. Gracias a una antena y un amplificador rediseñados, se amplió el rango de comunicación y la conexión se volvió más estable. Se añadió un amplificador integrado al sistema de audio para enmascarar y mejorar la calidad del sonido, y se introdujeron configuraciones de audio personalizadas compatibles con modos como Spoken Word, Airplane mode y Focus mode.

Análisis del sueño y planes futuros

Mientras que los auriculares monitorean la respiración y el movimiento mediante sensores biométricos, el estuche de carga controla las condiciones de la habitación: nivel de sonido, luz y temperatura. Esto ayuda a los usuarios a determinar en qué entorno pueden descansar más profundamente. En el futuro, Ozlo planea introducir tecnologías de inteligencia artificial para analizar los datos y crear un asistente inteligente capaz de interactuar con los usuarios.