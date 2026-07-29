HMD revive la legendaria marca Asha con un nuevo dispositivo económico

La compañía HMD ha presentado oficialmente en el mercado filipino un "smartphone aligerado" único en su tipo: el modelo HMD Asha 305. Según ixbt.com, este dispositivo fue creado como una solución intermedia entre los teléfonos de botones clásicos y los dispositivos Android completos, con un precio de tan solo 65 dólares estadounidenses. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo modelo está dirigido a usuarios que valoran las tecnologías sencillas y fiables. El regreso de la línea Asha, que se hizo popular hace casi una década bajo la marca Nokia, se considera un paso destinado a fortalecer la posición de la empresa en el segmento de nivel de entrada.

Especificaciones técnicas y capacidades

El smartphone presentado está equipado con una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 480 × 854 píxeles. El rendimiento del dispositivo está a cargo de un procesador Unisoc T137, considerado totalmente suficiente para las tareas diarias básicas. La parte de hardware cuenta con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Para la captura de fotos se proporciona una cámara principal de 2 megapíxeles. Además, respondiendo a las demandas de los usuarios modernos, el dispositivo está equipado con un módem LTE, Wi-Fi, GPS, conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2, un conector para auriculares de 3,5 mm y un puerto USB-C.

Software y batería

El modelo HMD Asha 305 funciona con el sistema operativo Pulse OS basado en Android AOSP. En cuanto a las capacidades de software, se ofrece a los usuarios más de 100 aplicaciones, que incluyen versiones aligeradas especiales de aplicaciones populares como TikTok y YouTube.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su batería extraíble con una capacidad de 2500 mAh. El fabricante afirma que el acumulador puede proporcionar hasta 32 horas de funcionamiento en modo de espera, lo que a su vez crea una comodidad adicional de uso.

Actualmente, el nuevo HMD Asha 305 ha salido a la venta en Filipinas a un precio de 3990 pesos filipinos (aproximadamente 65 dólares). Según información del fabricante, se espera que en las próximas semanas este smartphone económico también salga a la venta en otros mercados internacionales.