La startup de ciberseguridad Spur recauda 200 millones de dólares en inversión

Spur Intelligence, una startup de ciberseguridad con sede en Florida, EE. UU., ha recaudado 200 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Insight Partners. Esta financiación llega en un momento en que la actividad de los bots en el espacio digital ha aumentado drásticamente, superando al tráfico humano en volumen en Internet. Así lo informa Techcrunch.com informa .

ixbt.com según la información de, fundada en 2017, la empresa Spur había desarrollado tecnología de detección de bots cinco años antes del lanzamiento público de ChatGPT. La tecnología de la startup ayuda a las empresas a distinguir a los usuarios legítimos del tráfico de bots oculto de forma compleja, así como a identificar usuarios falsos y amenazas.

Puntos ciegos en la ciberseguridad

Thomas Krann, representante de Insight Partners, señaló que hoy en día las redes VPN criminales complejas, los servidores proxy residenciales y las infraestructuras de anonimización se están desarrollando rápidamente. Como resultado, surge un grave problema en las actividades de las organizaciones: ven la actividad, pero no pueden identificar la infraestructura real detrás de ella.

Detectar el tráfico malicioso siempre ha sido un desafío constante para los equipos de seguridad corporativa. Sin embargo, según los expertos, la escala de los ataques a los que se enfrentan las empresas hoy en día difiere radicalmente de los anteriores y su resolución es cada vez más difícil.

La supremacía de los bots en Internet

Según el último informe de Cloudflare , a mediados de 2026 la actividad de los bots en Internet superó a la actividad humana. Esta situación se observa por primera vez en toda la historia de Internet.

Matthew Prince, fundador y CEO de Cloudflare, señaló en su página de la red social X que el tráfico agéntico está creciendo muy rápidamente. Según sus palabras, inicialmente se esperaba que esto ocurriera a finales de 2027 o principios de 2028, pero los procesos están ocurriendo aún más rápido de lo esperado.