Presentan Autonomous Key, el dispositivo contra la adicción a los smartphones y redes sociales

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Presentan Autonomous Key, el dispositivo contra la adicción a los smartphones y redes sociales

En EE. UU. se ha creado un accesorio único llamado Autonomous Key que lleva el proceso de desintoxicación digital a un nuevo nivel y limita físicamente la adicción al teléfono inteligente. Según informa ixbt.com, este dispositivo permite a los usuarios establecer un control estricto sobre las redes sociales y las aplicaciones que causan distracción. Así lo informa Ixbt.com.

Barrera física y tecnología NFC

Este gadget tiene la forma de una llave NFC compacta diseñada para bloquear temporalmente el acceso a ciertos programas, en particular plataformas como TikTok o Telegram. A diferencia de las restricciones de software, que son fáciles de desactivar mediante la configuración simple, Autonomous Key actúa como una barrera física real.

Para utilizar las aplicaciones seleccionadas, el usuario primero debe tocar el smartphone con la llave. De lo contrario, las aplicaciones permanecerán cerradas. El dispositivo funciona sin batería: su chip NFC pasivo integrado no requiere energía y está listo para brindar asistencia constante en cualquier momento.

Compatibilidad universal y capacidades de inteligencia artificial

Según los fabricantes, el nuevo accesorio es totalmente compatible tanto con smartphones Android como con dispositivos iPhone. A través de una aplicación móvil especial, usted mismo determina qué aplicaciones se limitan, y el sistema registra con precisión cuántas veces se ha utilizado la llave y cuánto tiempo se ha pasado en las redes.

  • Control estricto del acceso a las aplicaciones con la ayuda de la llave
  • Reducción de casi el doble del tiempo gastado en las redes sociales
  • Análisis de los hábitos del usuario mediante inteligencia artificial
  • Mejora de la calidad del sueño y control de las acciones impulsivas
Los algoritmos de inteligencia artificial integrados en el sistema analizan el comportamiento del usuario y ofrecen recomendaciones prácticas para reducir gradualmente la adicción. Se destaca que este enfoque ayuda a reducir casi a la mitad el tiempo pasado en las redes sociales.

Según los expertos, este tipo de dispositivos juegan un papel importante para mejorar la calidad del sueño y controlar la dependencia impulsiva del usuario hacia el smartphone. Actualmente, Autonomous Key se vende en el mercado estadounidense por un precio de solo 9 dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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