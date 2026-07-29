La startup Runlayer acusa a Rippling de robar propiedad intelectual

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La startup Runlayer acusa a Rippling de robar propiedad intelectual

Runlayer, una startup que opera en el campo de la infraestructura de inteligencia artificial, ha presentado una demanda contra Rippling, un importante desarrollador de software de recursos humanos. Según una demanda obtenida por TechCrunch, este conflicto sirve como un precedente importante que advierte sobre los graves riesgos que pueden surgir al colaborar con grandes corporaciones y presentar desarrollos propios. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Runlayer ofrece una pasarela segura Model Context Protocol (MCP). Este estándar permite a los modelos y agentes de inteligencia artificial incorporar de forma segura datos y herramientas externos. Sin embargo, una de las principales razones de este caso judicial fue el intento de las empresas tecnológicas modernas, basándose en su sólido potencial de ingeniería, de crear las herramientas necesarias de forma independiente.

Proceso de prueba y datos divulgados

La demanda establece que Rippling probó el producto de Runlayer durante un largo período como cliente potencial. Durante este proceso, la startup proporcionó a los socios toda la información importante, desde su hoja de ruta de productos hasta su código fuente directo. Las partes habían firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA) y un acuerdo de prueba que prohibía la copia de la propiedad intelectual.

En su demanda, Runlayer destaca que las partes mantuvieron una intensa colaboración técnica durante casi un año. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones comerciales, en particular el precio, Runlayer detuvo el proceso de prueba. Posteriormente, un «empleado interno de Rippling» envió un mensaje al fundador y director ejecutivo de la empresa, Andrew Berman, informándole de que se había lanzado un proyecto dentro de la empresa para crear una copia casi idéntica (1 a 1) del producto de Runlayer.

Demanda judicial y postura de las partes

Según los representantes de Runlayer, el producto creado por Rippling se basa directamente en su propiedad intelectual, lo que constituye la apropiación de secretos comerciales, competencia desleal y violación de contrato. Para este caso, Runlayer decidió utilizar los servicios de la prestigiosa firma de abogados Sullivan & Cromwell. Aunque esto no garantiza automáticamente la victoria, aporta seriedad al proceso legal.

Por su parte, en una declaración a TechCrunch, los representantes de Rippling confirmaron que también están lanzando su propia pasarela MCP, pero rechazaron categóricamente las acusaciones de robo de propiedad intelectual. Un representante de Rippling calificó las afirmaciones de Runlayer como un intento de ocultar fracasos comerciales, enfatizando que dominan el mercado basándose únicamente en sus propios datos exclusivos.

Este caso judicial ha demostrado claramente lo difícil y arriesgado que es vender infraestructura compleja de inteligencia artificial a clientes corporativos, especialmente a gigantes tecnológicos. Las ventas corporativas a menudo se basan en pruebas profundas y prolongadas, y este tipo de disputa ciertamente tendrá un impacto en las reglas y relaciones contractuales en el mercado de TI en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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