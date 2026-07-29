China prueba con éxito un nuevo sistema de energía de 400 voltios en el espacio

·34·Tecnología
China prueba con éxito un nuevo sistema de energía de 400 voltios en el espacio

China ha completado con éxito las pruebas orbitales del primer sistema de suministro eléctrico de 400 voltios del mundo diseñado para naves espaciales. Se espera que esta tecnología sirva como base energética fundamental para futuras expediciones a gran escala para explorar la Luna y Mars. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el complejo de pruebas fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de China (CAST) y puesto en órbita a través de la nave de carga Tianzhou-10. El sistema ha superado dos series de pruebas exitosas en el espacio y todos los indicadores han cumplido plenamente con los requisitos de cálculo.

El nuevo desarrollo constituye un complejo completo que incluye generadores de energía y baterías, así como su gestión, distribución y transmisión. Los especialistas han tomado el control total de esta cadena tecnológica y han logrado eliminar la dependencia de tecnologías extranjeras.

Ventajas del alto voltaje

Como explica Pan Zhihao, experto en el campo de la tecnología espacial, la transición de los buses de energía tradicionales de 28V y 100V al sistema de 400V ofrece una serie de ventajas importantes. A su vez, esto reduce significativamente la intensidad de la corriente eléctrica, disminuyendo el peso de los cables y las pérdidas de energía.

Además, el uso de componentes basados en carburo de silicio (SiC) aumenta la eficiencia de la conversión de energía. Como resultado, todo el sistema se vuelve más compacto y ligero, liberando espacio adicional para la carga útil y proporcionando energía estable a los equipos de clase megavatio.

Futuros programas lunares y marcianos

Esta arquitectura de alto voltaje servirá en el futuro como plataforma de soporte para los proyectos espaciales más grandes. El sistema está diseñado para alimentar motores eléctricos, naves lunares tripuladas, módulos de aterrizaje y rovers, así como la infraestructura de la futura estación lunar.

Los expertos señalan que las pruebas de esta tecnología han eliminado una de las principales limitaciones en la construcción de potentes sistemas de energía en el espacio profundo. Esto crea una base sólida para futuras expediciones espaciales profundas.

ChinaEspacioExploración LunarTecnologíaEnergía Espacial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortosNueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortosHoy, 04:56La marca Black Shark abandona definitivamente el mercado de los smartphonesLa marca Black Shark abandona definitivamente el mercado de los smartphonesHoy, 04:24Presentado el Oppo A7 Pro Max: batería de 10 000 mAh y carga de 80 WPresentado el Oppo A7 Pro Max: batería de 10 000 mAh y carga de 80 WHoy, 03:55Apple alcanza la marca de 5 billones de dólares en valor de mercadoApple alcanza la marca de 5 billones de dólares en valor de mercadoHoy, 03:26HMD revive la legendaria marca Asha con un nuevo dispositivo económicoHMD revive la legendaria marca Asha con un nuevo dispositivo económicoHoy, 02:28La startup de ciberseguridad Spur recauda 200 millones de dólares en inversiónLa startup de ciberseguridad Spur recauda 200 millones de dólares en inversiónHoy, 02:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño