China prueba con éxito un nuevo sistema de energía de 400 voltios en el espacio

China ha completado con éxito las pruebas orbitales del primer sistema de suministro eléctrico de 400 voltios del mundo diseñado para naves espaciales. Se espera que esta tecnología sirva como base energética fundamental para futuras expediciones a gran escala para explorar la Luna y Mars. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el complejo de pruebas fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de China (CAST) y puesto en órbita a través de la nave de carga Tianzhou-10. El sistema ha superado dos series de pruebas exitosas en el espacio y todos los indicadores han cumplido plenamente con los requisitos de cálculo.

El nuevo desarrollo constituye un complejo completo que incluye generadores de energía y baterías, así como su gestión, distribución y transmisión. Los especialistas han tomado el control total de esta cadena tecnológica y han logrado eliminar la dependencia de tecnologías extranjeras.

Ventajas del alto voltaje

Como explica Pan Zhihao, experto en el campo de la tecnología espacial, la transición de los buses de energía tradicionales de 28V y 100V al sistema de 400V ofrece una serie de ventajas importantes. A su vez, esto reduce significativamente la intensidad de la corriente eléctrica, disminuyendo el peso de los cables y las pérdidas de energía.

Además, el uso de componentes basados en carburo de silicio (SiC) aumenta la eficiencia de la conversión de energía. Como resultado, todo el sistema se vuelve más compacto y ligero, liberando espacio adicional para la carga útil y proporcionando energía estable a los equipos de clase megavatio.

Futuros programas lunares y marcianos

Esta arquitectura de alto voltaje servirá en el futuro como plataforma de soporte para los proyectos espaciales más grandes. El sistema está diseñado para alimentar motores eléctricos, naves lunares tripuladas, módulos de aterrizaje y rovers, así como la infraestructura de la futura estación lunar.

Los expertos señalan que las pruebas de esta tecnología han eliminado una de las principales limitaciones en la construcción de potentes sistemas de energía en el espacio profundo. Esto crea una base sólida para futuras expediciones espaciales profundas.