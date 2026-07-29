Presentado el Oppo A7 Pro Max: batería de 10 000 mAh y carga de 80 W

La reconocida marca tecnológica china Oppo ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su nuevo y único smartphone, el Oppo A7 Pro Max. Según ixbt.com, este dispositivo es el primer gadget en la historia de la compañía con una enorme capacidad de batería y ya ha salido a la venta en la gran plataforma de comercio electrónico JD.com. Así lo informa Ixbt.com informa .

Especificaciones técnicas y características principales

El aspecto más destacado del nuevo smartphone es su batería. El Oppo A7 Pro Max está equipado por primera vez con una batería ultrapotente de 10 000 mAh de capacidad. A pesar de esto, el fabricante ha logrado mantener la compacidad: el grosor del cuerpo es de solo 8,47 milímetros y su peso es de 226 gramos.

El dispositivo cuenta con una pantalla OLED de alta calidad de 6,78 pulgadas. La resolución de la pantalla es de nivel 1,5K y la frecuencia de actualización es de 120 Hz. Esto garantiza a los usuarios una experiencia sumamente fluida y agradable al ver contenido y navegar por la interfaz.

El rendimiento del smartphone se basa en un procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Esta plataforma de hardware ofrece capacidades suficientes para realizar tareas diarias y garantizar un funcionamiento estable. Asimismo, se ha anunciado la presencia de una tecnología de carga rápida de 80 W para reponer rápidamente la batería.

Cámara y características adicionales

Las capacidades ópticas del Oppo A7 Pro Max tampoco han pasado desapercibidas. Según los informes, la resolución de la cámara frontal es de 50 megapíxeles, lo que garantiza autorretratos y videollamadas de alta calidad. El módulo de la cámara principal está equipado con un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor auxiliar de 2 megapíxeles.

Actualmente, en el mercado chino, se ofrece un bono especial a los compradores que reserven el dispositivo. En consecuencia, los clientes obtienen una garantía especial contra la entrada de agua. Este servicio, que normalmente cuesta 30 dólares por separado, se ofrece de forma gratuita a los primeros compradores.