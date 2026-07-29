Andreas Christensen tiene una nueva oportunidad en el Barcelona

El club español Barcelona continúa con su concentración de pretemporada en Gran Bretaña. El entrenador Hansi Flick ha convocado a los jugadores clave del equipo junto con hasta 17 jóvenes talentos de La Masia que buscan ganarse la confianza del técnico alemán. Uno de los nombres principales que ha estado en el centro de atención desde los primeros días ha sido Andreas Christensen, según Goal.com informa .

Según el medio deportivo, el defensa danés prorrogó su contrato con el club hasta 2028 tras un año y medio marcado por lesiones y escasez de minutos de juego. Ahora, el defensa se enfrenta a una etapa crucial que podría cambiar por completo su carrera. Mientras algunos lo consideran la última oportunidad para demostrar su valía, el propio jugador lo ve como un nuevo comienzo.

Nuevo contrato y objetivos principales

Respaldado por la gran confianza que el club ha depositado en él y por su nuevo acuerdo, Andreas Christensen tiene como objetivo recuperar su mejor forma deportiva. Sus ambiciones no se limitan únicamente a recuperar su puesto en el once titular, sino que también incluyen la lucha por los trofeos más prestigiosos de Europa.

Tras los problemas físicos de la temporada pasada, tener continuidad en el juego es una prioridad para el jugador. En una entrevista con el medio deportivo, el defensa habló sobre su estado físico y el proceso de preparación.

Estado físico y comunicación con el entrenador

Andreas Christensen señaló que los entrenamientos de equipo son cada vez más intensos y exigentes, pero que los jugadores se han reunido exactamente para ese propósito. Según sus palabras, la tarea principal en este momento es alcanzar la mejor condición física y terminar la temporada sin lesiones.

Al ser consultado sobre si ha conversado con el entrenador Hansi Flick acerca de su rol en la temporada, el jugador confirmó que todos reman en la misma dirección. Su principal objetivo es mantener su condición física, mejorar su juego y volver a su nivel más alto.