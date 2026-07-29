La marca Black Shark abandona definitivamente el mercado de los smartphones

Black Shark, uno de los representantes más famosos del mercado de los smartphones dedicados a los juegos, ha finalizado por completo sus actividades. Según informa Ixbt.com, la empresa no solo ha detenido la producción de nuevos dispositivos, sino que también ha cerrado por completo los procesos de reparación oficial y servicio postventa para los dispositivos móviles existentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se dice que esta decisión está relacionada con procesos de reestructuración a gran escala en la estructura comercial de la empresa. Aunque el fabricante intentó en su momento apoyar a los usuarios, el servicio de los teléfonos móviles ha sido oficialmente interrumpido. Este paso fue un final esperado durante mucho tiempo pero inevitable para los fans de la marca.

El fin de la era de los teléfonos para juegos

En su momento, la marca Black Shark fue una de las primeras empresas chinas en centrarse en dispositivos con un hardware potente, sistemas de refrigeración activa y funciones de juego adicionales. Rápidamente se hicieron un hueco entre los entusiastas de los juegos móviles y aportaron un enfoque único al mercado.

Sin embargo, tras la presentación de la serie de smartphones Black Shark 5 en 2022, la empresa no volvió a lanzar nuevos modelos insignia. Con el tiempo, el fabricante tuvo que dejar de fabricar smartphones y centrar su atención en diversos accesorios para juegos.

Cambio de infraestructura

Los procesos de cierre comenzaron ya en el verano de este año, cuando la empresa empezó a trasladar sus servidores públicos a otra dirección y a cerrar gradualmente la antigua plataforma. Las funciones principales y la tienda online oficial se trasladaron a la aplicación Black Shark Gearbox.

Según los representantes de la empresa, estos cambios estratégicos se explican por la necesidad de migrar a una nueva infraestructura. En el futuro, será precisamente esta aplicación la que sirva como plataforma principal para los servicios de la marca, pero los smartphones en sí ya son historia.