Inforcer recauda 50 millones de dólares para inteligencia artificial y seguridad

La empresa londinense Inforcer ha recaudado 50 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C liderada por Insight Partners, con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas a combatir la inteligencia artificial moderna y los riesgos de ciberseguridad. Esta inversión demuestra que, dado que la mayoría de las pequeñas empresas no pueden permitirse mantener su propio departamento de IT, la demanda de servicios de externalización, es decir, proveedores de servicios gestionados (MSP), está aumentando considerablemente. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, Inforcer desarrolla software diseñado específicamente para dichos proveedores. A través de esta plataforma, los especialistas tienen la capacidad de gestionar eficazmente las cuentas de Microsoft 365 de sus clientes de pymes desde un centro único. Hoy en día, dado que el desarrollo de la ciberseguridad y las tecnologías de inteligencia artificial ha complejizado los procesos internos de IT, muchas empresas confían en la ayuda de estos expertos externos.

Crecimiento financiero y pasos rápidos

En los últimos 18 meses, Inforcer ha logrado recaudar un total de 110 millones de dólares en tres rondas consecutivas. Según el CEO y cofundador de la empresa, el negocio registra una tasa de crecimiento del 300 % anual. Entre las rondas de serie B y serie C, la valoración de la empresa se ha duplicado, aunque no se han revelado cifras exactas. Estas rondas de financiación realizadas en poco tiempo se explican por el cambio sin precedentes de las ciberamenazas y la inteligencia artificial.

Fundada en 2023, la startup canalizó la mayor parte de su capital hacia el desarrollo de productos. En particular, se desarrolló una función Shadow AI para detectar el uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial por parte de los empleados en los dispositivos de la empresa, así- como herramientas de registro de riesgos en tiempo real. La ciberseguridad se ha convertido en uno de los problemas más graves en la actualidad, y los ataques ya no se planifican durante meses, sino que se ejecutan en cuestión de minutos.

Nuevas amenazas y planes futuros

Los atacantes utilizan modelos de lenguaje avanzados (LLM) para analizar los objetivos y escribir correos de phishing más convincentes. Esto significa que las pequeñas empresas se enfrentan a riesgos automatizados y a gran escala nunca antes vistos. Asimismo, la protección de los datos de la empresa contra los piratas informáticos y la regulación del uso de agentes de inteligencia artificial en los negocios siguen siendo tareas urgentes.

Actualmente, Inforcer planea expandir aún más su presencia en el mercado estadounidense. La introducción de nuevos productos también ha provocado un ligero cambio en el modelo de negocio. Si el anterior 365 Manager se evaluaba en función del número de clientes, ahora se está pasando a un modelo basado en usuarios para la herramienta de detección de amenazas. En el futuro, con la incorporación de capacidades de inteligencia artificial a la plataforma, también se podría introducir una política de precios basada en tokens o consumo.

Los representantes de la empresa afirman que seguirán centrándose principalmente en trabajar con los paquetes de Microsoft. Dado que Microsoft diseña sus productos principalmente para grandes empresas, existen amplias oportunidades para los proveedores especializados en dar servicio a clientes más pequeños y segmentados. Inforcer no se considera un competidor de Microsoft, sino un socio complementario.