Samsung anuncia que la escasez de chips de memoria se prolongará hasta 2028

Se espera que la escasez de chips RAM en el mercado mundial no encuentre una solución en los próximos años, que la situación se agrave en 2027 y que las interrupciones en el suministro continúen al menos hasta 2028. Samsung, que produce y suministra alrededor de un tercio de los chips de memoria del mundo, ha publicado tales previsiones. Esta situación está provocando un aumento de los precios y cambios en las cadenas de producción en todo el mercado tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, en su reunión de resultados financieros del segundo trimestre, Samsung declaró que los laboratorios líderes en el campo de la AI están proporcionando directamente al gigante tecnológico coreano pronósticos de demanda a mediano y largo plazo para contar con la infraestructura necesaria. La alta demanda generada por el boom de la AI permite a la empresa priorizar a los clientes dispuestos a firmar contratos a largo plazo.

Nuevas tendencias en la industria

Tal visibilidad plurianual permite al fabricante instalar nuevos equipos y aumentar la capacidad de producción sin temor a una caída brusca de la demanda. Como resultado, se evitan las fluctuaciones cíclicas históricas de la industria de la memoria. Sin embargo, la escasez de memoria provocada por el boom de la AI ha provocado un fuerte aumento en los precios de los chips en los últimos meses.

Esta situación resultó ser un arma de doble filo para Samsung. Aunque el rendimiento de ventas de la división de semiconductores alcanzó niveles récord en el segundo trimestre, la rentabilidad de las divisiones de smartphones y televisores disminuyó debido al aumento en el costo de los componentes por el encarecimiento de los chips. La empresa se vio obligada a trasladar parte de los costos a los consumidores subiendo los precios de los smartphones y tablets Galaxy, lo que a su vez provocó una reducción en la demanda de estos dispositivos.

Situación general del mercado e impacto

Esta escasez, denominada extraoficialmente "RAMaggedon", también ha afectado a Apple, el principal competidor de Samsung. El mes pasado, Apple aumentó los precios de sus dispositivos Macbook, Mac y iPad. Además, en su última reunión de resultados, la empresa anunció una reducción en sus previsiones de crecimiento de ingresos para el próximo trimestre.

A medida que los fabricantes de memoria reorientan sus capacidades de la electrónica de consumo hacia los centros de datos de AI, los compradores se enfrentan a un encarecimiento de los dispositivos. En particular, se espera que NVIDIA aumente los precios de sus tarjetas gráficas de consumo entre un 20 y un 30%. Esto, a su vez, podría provocar un mayor incremento en los precios de equipos de juego, PC, consolas y portátiles.