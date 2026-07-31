Los principales fabricantes de automóviles de EE. UU. hablan menos de coches eléctricos

En los últimos años se ha producido un giro drástico en la industria del automóvil. Empresas como General Motors y Ford, que antes destinaban ingentes recursos a los vehículos eléctricos (EV), prestan ahora mucha menos atención a este tema en las reuniones con inversores. Según los datos analíticos publicados por ixbt.com y TechCrunch, los dos gigantes del motor estadounidense discuten las perspectivas de los coches eléctricos en sus reuniones de resultados trimestrales de los últimos siete años con menor frecuencia que en el período anterior a la pandemia. Así lo informa Techcrunch.com lo comunica.

Este cambio no es una sorpresa para quienes han seguido las noticias de los últimos dos años. Las empresas han modificado, pospuesto o cancelado por completo sus planes de lanzar nuevos modelos eléctricos. Como resultado, se redujeron los planes en las plantas y se registraron despidos. A pesar de ello, GM y Ford siguen vendiendo coches eléctricos y cuentan con una línea de futuros productos, pero el cambio en su enfoque estratégico general se refleja claramente en los datos financieros.

Resultados del análisis financiero e inteligencia artificial

La firma de investigación financiera Hudson Labs, con sede en Nueva York, analizó las transcripciones de los informes financieros publicados desde 2019 en la base de datos de S&P Market Intelligence. Cada frase fue analizada temáticamente mediante la herramienta de IA Co-Analyst, creada para investigaciones financieras de alta precisión. Esto permitió determinar la cuota de cada tema en los debates y la frecuencia con la que se mencionaban en las reuniones.

Durante este análisis se dejó de lado a Stellantis, uno de los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit. Creado en 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler y el grupo francés PSA, este grupo de automoción iba tradicionalmente rezagado respecto a sus competidores estadounidenses en el ritmo de transición hacia los vehículos eléctricos. Asimismo, hasta el primer trimestre de este año, Stellantis realizaba una reunión de resultados completa solo dos veces al año en lugar de cuatro, como hacen la mayoría de las empresas públicas.

Nuevas prioridades de los fabricantes de automóviles

Según la declaración analítica de Jim Cain, representante de General Motors, ahora "la calidad importa más que la cantidad". Destaca que la compañía reitera constantemente que los coches eléctricos son el objetivo principal del futuro, y que la lealtad de los clientes y la cuota de mercado siguen creciendo. Al mismo tiempo, en las reuniones se dedica suficiente tiempo a temas complejos como las oportunidades de crecimiento en software, servicios y tecnologías autónomas, así como a las ventas, la política regulatoria y los indicadores operativos.

Por su parte, David Tovar, representante de Ford, mencionó la nueva plataforma "Universal Electric Vehicle" cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. En su opinión, el primer producto en salir de la cadena de montaje, un pick-up de tamaño mediano, alcanzará el punto óptimo del mercado de coches eléctricos en términos de precio, valor y tecnología.

Como dato informativo, General Motors fue uno de los primeros en apostar por los coches eléctricos de gran consumo en su época, antes que muchos otros grandes fabricantes. La empresa presentó el modelo Bolt EV en enero de 2016 en la feria de electrónica de consumo y lo lanzó al mercado unos seis meses antes de que Tesla empezara a entregar su Model 3.