Los principales fabricantes de automóviles de EE. UU. hablan menos de coches eléctricos

·48·Tecnología
Los principales fabricantes de automóviles de EE. UU. hablan menos de coches eléctricos

En los últimos años se ha producido un giro drástico en la industria del automóvil. Empresas como General Motors y Ford, que antes destinaban ingentes recursos a los vehículos eléctricos (EV), prestan ahora mucha menos atención a este tema en las reuniones con inversores. Según los datos analíticos publicados por ixbt.com y TechCrunch, los dos gigantes del motor estadounidense discuten las perspectivas de los coches eléctricos en sus reuniones de resultados trimestrales de los últimos siete años con menor frecuencia que en el período anterior a la pandemia. Así lo informa Techcrunch.com lo comunica.

Este cambio no es una sorpresa para quienes han seguido las noticias de los últimos dos años. Las empresas han modificado, pospuesto o cancelado por completo sus planes de lanzar nuevos modelos eléctricos. Como resultado, se redujeron los planes en las plantas y se registraron despidos. A pesar de ello, GM y Ford siguen vendiendo coches eléctricos y cuentan con una línea de futuros productos, pero el cambio en su enfoque estratégico general se refleja claramente en los datos financieros.

Resultados del análisis financiero e inteligencia artificial

La firma de investigación financiera Hudson Labs, con sede en Nueva York, analizó las transcripciones de los informes financieros publicados desde 2019 en la base de datos de S&P Market Intelligence. Cada frase fue analizada temáticamente mediante la herramienta de IA Co-Analyst, creada para investigaciones financieras de alta precisión. Esto permitió determinar la cuota de cada tema en los debates y la frecuencia con la que se mencionaban en las reuniones.

Durante este análisis se dejó de lado a Stellantis, uno de los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit. Creado en 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler y el grupo francés PSA, este grupo de automoción iba tradicionalmente rezagado respecto a sus competidores estadounidenses en el ritmo de transición hacia los vehículos eléctricos. Asimismo, hasta el primer trimestre de este año, Stellantis realizaba una reunión de resultados completa solo dos veces al año en lugar de cuatro, como hacen la mayoría de las empresas públicas.

Nuevas prioridades de los fabricantes de automóviles

Según la declaración analítica de Jim Cain, representante de General Motors, ahora "la calidad importa más que la cantidad". Destaca que la compañía reitera constantemente que los coches eléctricos son el objetivo principal del futuro, y que la lealtad de los clientes y la cuota de mercado siguen creciendo. Al mismo tiempo, en las reuniones se dedica suficiente tiempo a temas complejos como las oportunidades de crecimiento en software, servicios y tecnologías autónomas, así como a las ventas, la política regulatoria y los indicadores operativos.

Por su parte, David Tovar, representante de Ford, mencionó la nueva plataforma "Universal Electric Vehicle" cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. En su opinión, el primer producto en salir de la cadena de montaje, un pick-up de tamaño mediano, alcanzará el punto óptimo del mercado de coches eléctricos en términos de precio, valor y tecnología.

Como dato informativo, General Motors fue uno de los primeros en apostar por los coches eléctricos de gran consumo en su época, antes que muchos otros grandes fabricantes. La empresa presentó el modelo Bolt EV en enero de 2016 en la feria de electrónica de consumo y lo lanzó al mercado unos seis meses antes de que Tesla empezara a entregar su Model 3.

Vehículos EléctricosGeneral MotorsFordIndustria AutomotrizTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis