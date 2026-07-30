Netflix adquiere el universo de The Walking Dead por 500 millones de dólares

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Netflix adquiere el universo de The Walking Dead por 500 millones de dólares

Netflix, el servicio de streaming líder en el mundo, ha llevado a cabo uno de los acuerdos de licencia más grandes de su historia. Según AMC Global Media, las partes han firmado un contrato global plurianual por valor de 500 millones de dólares, lo que permitirá llevar el famoso universo de « The Walking Dead » a espectadores de todo el mundo. Este acuerdo tiene una importancia estratégica tanto para la plataforma como para todo el mercado televisivo. Así lo informa Techcrunch.com lo informa.

Según ixbt.com, como parte del nuevo acuerdo, Netflix obtuvo los derechos de transmisión de un total de 371 episodios, que incluyen la serie original de « The Walking Dead » y sus seis spin-offs. Un detalle destacable es que, aunque Netflix ha sido el hogar exclusivo de este drama de supervivencia en EE. UU. desde 2011, ahora este contenido llegará a mercados adicionales como el Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

Detalles del acuerdo e indicadores financieros

Esta cifra de 500 millones de dólares se ha registrado como uno de los contratos de licencias de televisión más caros de los últimos años. A modo de comparación, HBO Max pagó 425 millones de dólares en 2020 para trasladar la serie « Friends » de Netflix a su propia plataforma. Sin embargo, la peculiaridad de este acuerdo es que Netflix no tendrá derechos exclusivos y compartirá el acceso al streaming con la plataforma AMC+. Esto pone fin a más de una década de dominio absoluto de la compañía sobre la serie.

Este paso se produce en un momento en que datos recientes muestran que los suscriptores de Netflix se marchan sin esperar la segunda temporada de las nuevas series. Las franquicias compuestas de cientos de episodios se están convirtiendo en una opción mucho más segura y fiable para atraer espectadores y aumentar el tiempo total de visualización. Anteriormente, Netflix también había adquirido los derechos de populares programas como « The Office » y « Sesame Street » para asegurar su presencia.

Spin-offs y planes futuros

A partir de 2027, los suscriptores de Netflix de todo el mundo tendrán acceso completo a todos los spin-offs de la franquicia. Hasta entonces, los espectadores pueden seguir los siguientes proyectos:

  • Fear the Walking Dead
  • World Beyond
  • Tales of the Walking Dead
  • Dead City (Temporada 3)
  • Daryl Dixon (última temporada se estrena en 2027)
  • The Ones Who Live
AMC Networks también anunció este acuerdo con Netflix en su informe financiero trimestral del miércoles. Según los medios de comunicación, este gran contrato ha servido para mejorar las previsiones financieras de la empresa para el próximo período y dar un impulso positivo a sus acciones.

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Abror Shuhratov
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