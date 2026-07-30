Ahora es posible devolver los pedidos de Yandex Market en las tiendas Pyatyorochka

Según el servicio de prensa de Yandex, los clientes de Yandex Market ahora tienen la oportunidad de devolver los pedidos que no les gusten o no les sirvan a través de las cadenas de supermercados Pyatyorochka en toda Rusia. Como parte de este práctico servicio, cerca de 9 000 tiendas en todo el país se han conectado al sistema de recepción. Así lo informa Ixbt.com que lo reporta.

El procedimiento para utilizar el nuevo servicio es muy sencillo y cómodo: basta con que el cliente embale su pedido previamente, abra un código QR de devolución especial en la aplicación de Yandex Market o en el sitio web oficial y se lo presente al cajero de la tienda Pyatyorochka.

Nuevas oportunidades para las regiones

Según los representantes de la empresa, esta nueva opción será especialmente útil para los residentes de ciudades pequeñas y zonas rurales donde no hay puntos de recogida de Yandex Market cerca, pero sí operan las tiendas Pyatyorochka.

Según ixbt.com, como resultado de esta asociación, el número total de puntos de devolución de productos de Yandex Market se ha multiplicado varias veces en algunas regiones. En particular, estos puntos aumentaron 2,5 veces en el krai de Krasnoyarsk, 2,2 veces en el óblast de Cheliábinsk y 2,8 veces en el óblast de Kémerovo.

Expansión de las redes logísticas

Asimismo, gracias al establecimiento de esta infraestructura, los clientes de otras seis regiones de Rusia tuvieron la oportunidad por primera vez de devolver sus pedidos online sin ninguna dificultad adicional.

Los expertos señalan que la integración de las grandes plataformas de e-commerce con las redes minoristas tradicionales acelera significativamente los procesos logísticos y eleva la experiencia de compra del consumidor final a un nivel más cómodo y fiable.