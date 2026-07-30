Ahora es posible devolver los pedidos de Yandex Market en las tiendas Pyatyorochka

·43·Tecnología
Ahora es posible devolver los pedidos de Yandex Market en las tiendas Pyatyorochka

Según el servicio de prensa de Yandex, los clientes de Yandex Market ahora tienen la oportunidad de devolver los pedidos que no les gusten o no les sirvan a través de las cadenas de supermercados Pyatyorochka en toda Rusia. Como parte de este práctico servicio, cerca de 9 000 tiendas en todo el país se han conectado al sistema de recepción. Así lo informa Ixbt.com que lo reporta.

El procedimiento para utilizar el nuevo servicio es muy sencillo y cómodo: basta con que el cliente embale su pedido previamente, abra un código QR de devolución especial en la aplicación de Yandex Market o en el sitio web oficial y se lo presente al cajero de la tienda Pyatyorochka.

Nuevas oportunidades para las regiones

Según los representantes de la empresa, esta nueva opción será especialmente útil para los residentes de ciudades pequeñas y zonas rurales donde no hay puntos de recogida de Yandex Market cerca, pero sí operan las tiendas Pyatyorochka.

Según ixbt.com, como resultado de esta asociación, el número total de puntos de devolución de productos de Yandex Market se ha multiplicado varias veces en algunas regiones. En particular, estos puntos aumentaron 2,5 veces en el krai de Krasnoyarsk, 2,2 veces en el óblast de Cheliábinsk y 2,8 veces en el óblast de Kémerovo.

Expansión de las redes logísticas

Asimismo, gracias al establecimiento de esta infraestructura, los clientes de otras seis regiones de Rusia tuvieron la oportunidad por primera vez de devolver sus pedidos online sin ninguna dificultad adicional.

Los expertos señalan que la integración de las grandes plataformas de e-commerce con las redes minoristas tradicionales acelera significativamente los procesos logísticos y eleva la experiencia de compra del consumidor final a un nivel más cómodo y fiable.

Yandex MarketPyatyorochkaE-commerceTienda OnlineLogística
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58Científicos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaCientíficos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaHoy, 07:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis