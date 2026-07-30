Un power bank se incendia en el metro de Singapur

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Un power bank se incendia en el metro de Singapur

En la estación de metro Buangkok MRT de Singapur se produjo una situación de peligro breve debido a que la batería externa (power bank) en la mochila de un pasajero comenzó a echar humo.

Un oficial de seguridad del transporte público que prestaba servicio en el lugar intervino de inmediato y extinguió el humo con un extintor de polvo. Gracias a las rápidas medidas se evitó que el fuego se extendiera y nadie resultó herido en el incidente.

Según los informes preliminares, las autoridades competentes señalaron que el incidente podría estar relacionado con el sobrecalentamiento de una batería de iones de litio y anunciaron que se está llevando a cabo una investigación.

Los especialistasdestacan que los power banks y otros dispositivos con baterías de iones de litio pueden echar humo si sufren daños mecánicos, se sobrecalientan o presentan fallas. Por ello, se recomienda a los ciudadanos utilizar únicamente dispositivos certificados, no usar baterías hinchadas o dañadas y no cargarlas sin supervisión.

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