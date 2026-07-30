Un turista distraído con el teléfono se encuentra cara a cara con un oso (video)

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Un turista distraído con el teléfono se encuentra cara a cara con un oso (video)

Una situación peligrosa que involucró a un turista ocurrió en la famosa carretera de Transfăgărășan, en Rumanía. Un hombre, distraído con su teléfono móvil, no se dio cuenta en absoluto de que un oso salvaje se acercaba por su espalda.

El video muestra cómo el oso se acerca a la espalda del turista e incluso le huele la pierna. Al percatarse del animal, el hombre entró en pánico y corrió inmediatamente hacia su automóvil. El oso lo persiguió durante varios metros. Afortunadamente, el turista logró llegar al auto y el incidente terminó sin consecuencias graves.

Otro turista que presenció el hecho grabó estos momentos y los subió a las redes sociales. En poco tiempo, el video acumuló millones de reproducciones y generó un amplio debate.

Expertos Recordando que los osos salvajes son frecuentes alrededor de la carretera de Transfăgărășan, piden a los turistas que no los alimenten, no se acerquen y extremen las precauciones en estas zonas. Afirman que los osos alimentados por humanos pierden el miedo a las personas, lo que puede provocar un aumento de estas situaciones peligrosas.

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