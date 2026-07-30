Nscale adquiere Anyscale para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial

La empresa británica especializada en inteligencia artificial Nscale adquiere la startup de software Anyscale con el fin de cubrir de manera más integral los gastos de los clientes en potencia de cálculo. Según informa Bloomberg citando fuentes anónimas, el valor de esta importante transacción asciende a 1650 millones de dólares. Se espera que esta adquisición marque una nueva etapa en el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y en el mercado de procesamiento de datos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Fundada por el equipo creador del popular framework de programación distribuida de código abierto Project Ray, Anyscale había desarrollado inicialmente una plataforma para gestionar proyectos que requerían un gran volumen de potencia de cálculo. Sin embargo, en 2022, con el lanzamiento del modelo GPT-3 y la atención mundial centrada en las tecnologías de inteligencia artificial, la startup transformó radicalmente sus operaciones. La compañía comenzó a ofrecer servicios de entrenamiento y mantenimiento de grandes modelos de lenguaje, clasificación de datos, inferencia y ampliación de procesos de aprendizaje por refuerzo.

Integración vertical e infraestructura unificada

La plataforma Anyscale está construida directamente alrededor de Ray, ofreciendo herramientas especiales, sistemas de monitoreo y capacidades de orquestación para los desarrolladores. La incorporación de esta startup encaja perfectamente en la estrategia de expansión vertical de Nscale para satisfacer sus necesidades informáticas. Este neocloud ha formado áreas de negocio que abarcan energía, centros de datos y software de orquestación, y ahora incluye también servicios de gestión y escalado de cargas de trabajo.

En un comunicado oficial emitido por Anyscale, se destaca que la fusión de ambas compañías permitirá diseñar de manera armónica la capa de software y la infraestructura subyacente. Este enfoque no se habría podido lograr si cada empresa hubiera optimizado únicamente su propia capa. Asimismo, Anyscale, valorada en 1380 millones de dólares en su ronda Serie C de 2022, informó que sus ingresos del último trimestre aumentaron un 70 por ciento en comparación con el período anterior.

Capacidades financieras de Nscale

Según ixbt.com, Nscale cerró con éxito en marzo de este año una ronda de inversión Serie C de 2000 millones de dólares, alcanzando un valor total de 14 600 millones de dólares. Entre los inversores de la compañía se encuentran estructuras mundiales tan conocidas como NVIDIA, Nokia, Blue Owl, Dell y el gigante industrial noruego Aker. Absorbiendo activamente las inversiones atraídas y diversos fondos de deuda, el neocloud ha alcanzado acuerdos clave sobre centros de datos con socios como Microsoft, British Telecom y Nordcraft.

Según los términos del acuerdo, Anyscale continuará operando bajo su marca independiente y no dejará de dar servicio a sus clientes actuales. Asimismo, está previsto que los aproximadamente 200 especialistas que trabajan en la startup se unan por completo al equipo de Nscale. Esto permitirá preservar y aumentar aún más el potencial de talento en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.