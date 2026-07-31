Pavel Durov incluido en la lista de terroristas

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Pavel Durov incluido en la lista de terroristas

El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring) incluyó a Pavel Durov, fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en la lista de terroristas y extremistas. Según la agencia TASS, esta decisión se tomó en el contexto de causas penales iniciadas contra el empresario y el incumplimiento de las exigencias de los organismos de seguridad, lo que está llamando la atención de la comunidad IT y del mercado digital global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se señala que en Rusia Pavel Durov ha sido acusado de complicidad en actividades terroristas y se ha iniciado un proceso de búsqueda internacional en su contra. Según los datos del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la administración de Telegram no cumplió con las solicitudes para eliminar grupos, canales y bots utilizados por los servicios especiales ucranianos y diversas organizaciones extremistas en la preparación de delitos y atentados terroristas en territorio ruso.

Estadísticas y exigencias de los organismos

Basándose en las cifras proporcionadas por los organismos oficiales, desde 2022 se han registrado en Rusia más de 153 000 delitos cometidos precisamente con la ayuda de la mensajería Telegram. En relación con estos casos, Roskomnadzor envió más de 150 000 solicitudes para eliminar contenido prohibido, pero la mayoría de ellas fueron ignoradas.

En respuesta a estas drásticas medidas, el propio Pavel Durov declaró que las autoridades oficiales en Rusia lo incluyeron en la lista de terroristas precisamente por negarse a cumplir con las exigencias de vigilancia masiva y censura. Destacó que proteger la privacidad y la libertad de los usuarios de la mensajería sigue siendo uno de sus principios fundamentales.

Cabe recordar que este tipo de conflictos jurídicos y políticos en torno a la plataforma Telegram ya se habían observado en varias ocasiones anteriores. Sin embargo, las medidas actuales y el inicio de la búsqueda internacional podrían afectar gravemente la actividad de una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo y las consecuencias legales para su fundador.

TelegramPavel DurovRosfinmonitoringRusiaCensura
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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