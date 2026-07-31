Erigen una estatua en memoria de un agricultor sin ambas manos

Andy Detwiler, un agricultor que vivía en el estado de Ohio, EE. UU., perdió ambas manos a los dos años de edad debido a un accidente. Sin embargo, esto no impidió su pasión por la vida ni su ética de trabajo.

Con el tiempo, aprendió a realizar las tareas cotidianas con la ayuda de sus pies. Detwiler conducía tractores, reparaba maquinaria agrícola y gestionaba su granja de forma independiente.

Andy Detwiler falleció de cáncer en 2022 a la edad de 52 años. Su vida y su resiliencia se convirtieron en una fuente de inspiración para la comunidad local.

Posteriormente, sus familiares y los residentes locales recaudaron fondos para erigir una estatua de bronce en memoria del agricultor en la ciudad de West Liberty. La estatua representa a Detwiler tal como era en vida: descalzo y listo para trabajar.

Este monumento sirve como recordatorio de que, a pesar de las pruebas que enfrentó, nunca se rindió y se esforzó por llevar una vida independiente.