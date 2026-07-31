Amazon registra fuertes resultados financieros en el segundo trimestre y sus acciones suben

En un momento en que el interés por las tecnologías de IA sigue siendo alto en el mercado global, las grandes empresas tecnológicas presentan informes financieros colosales. Según ixbt.com, Amazon logró un rendimiento mucho mejor de lo esperado en su último período financiero, lo que generó un gran interés por parte de los inversores. Las ventas netas de la compañía aumentaron un 20%, y el sector de servicios cloud se convirtió en la principal fuente de ingresos. Así lo informa Techcrunch.com que lo comunica.

Inversiones masivas en infraestructura y centros de datos

Aunque muchos analistas del mercado exigen recortes de gastos, Amazon no ha ralentizado el ritmo de desarrollo de sus centros de datos. La compañía gastó 173 mil millones de dólares en la compra de bienes raíces y equipos, en particular GPU, turbinas de gas natural y terrenos, durante el año fiscal finalizado el 30 de junio de este año. A modo de comparación, esta cifra fue de 107.65 mil millones de dólares el año pasado.

Además, Amazon elevó su pronóstico de gastos de capital para 2026 de 200 mil millones a 220 mil millones de dólares. Para cubrir estos gastos, la compañía incluso comenzó a utilizar sus reservas de efectivo. Al final del trimestre, el efectivo de la empresa disminuyó en 7.6 mil millones de dólares en comparación con el año anterior, registrando así su primer período de flujo de caja libre negativo del año.

Crecimiento de los servicios cloud AWS y estrategia de IA

Era natural que un aumento tan drástico en los gastos fuera recibido negativamente en el mercado de valores, pero Amazon mantuvo la confianza de los inversores debido a su fuerte mecanismo generador de ingresos. Los ingresos de los servicios cloud AWS aumentaron un 37 % en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 42 mil millones de dólares este trimestre. Aunque esto no es suficiente para cubrir completamente los gastos, muestra que la demanda está creciendo junto con la oferta.

Teniendo en cuenta el período anual desde la construcción de un centro de datos hasta la venta de su capacidad, esta situación aporta tranquilidad a los inversores. Además, Amazon no se limita a construir grandes centros para sus iniciativas de IA. La empresa también está realizando inversiones a largo plazo en el desarrollo de sus propios chips, como los TPU Trainium y los procesadores Graviton basados en la arquitectura ARM.

Tendencias generales del mercado y enfoque de los inversores

Como destacó la gerencia de la compañía, en el futuro el negocio de IA alcanzará un alto nivel de rentabilidad al igual que las principales áreas generadoras de ingresos. En el mercado, no solo Amazon, sino también gigantes como Microsoft y Google han logrado aumentar el valor de sus acciones gracias a los fuertes ingresos del cloud. Sin embargo, empresas como Meta, que no tienen una fuente de ingresos clara y están realizando gastos de capital masivos, son recibidas con cierta cautela por los inversores.

Actualmente, los participantes del mercado de valores consideran a los proveedores de servicios cloud como la parte más estable del ecosistema de IA. Sin embargo, las condiciones económicas para los laboratorios de IA y las startups todavía plantean dudas, y con el tiempo el equilibrio en esta área se volverá más claro.