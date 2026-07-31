Un cocinero parecido a Elon Musk se convierte en estrella de internet en China

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Un cocinero parecido a Elon Musk se convierte en estrella de internet en China

Ma Jianpin, un cocinero de 48 años que vive en la ciudad de Tongchuan, provincia de Shaanxi, China, ha ganado gran fama en las redes sociales debido a su gran parecido físico con Elon Musk.

Ma Jianpin trabaja como cocinero y socio en un restaurante de barbacoa local. Según los informes, lleva más de diez años trabajando en este sector. Hace unos años, sus conocidos y clientes ya le decían que se parecía a Musk, pero la situación se viralizó en internet recientemente.

El 26 de julio de 2026, un cliente que visitó el restaurante lo grabó por casualidad y lo subió a las redes sociales. El vídeo se popularizó rápidamente y acumuló más de 800 mil me gusta. Tras esto, muchos usuarios comenzaron a llamarlo en tono de broma el «Musk frito de China».

Con el aumento de su popularidad, también han aumentado las personas que acuden expresamente al restaurante para tomarse fotos con Ma Jianpin. Él, por su parte, comentó que se siente un poco emocionado por estar repentinamente en el centro de atención. A pesar de ello, se toma la situación con calma y afirma que su objetivo principal es mantener a su familia.

Lo curioso es que los usuarios de internet incluso sugieren, a modo de broma, cambiar el nombre del restaurante a «SpaceX Barbacoa».

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