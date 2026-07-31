Reddit registra altos ingresos en el segundo trimestre, pero la IA genera preocupación

La popular plataforma Reddit superó significativamente las previsiones de los analistas en cuanto a sus resultados financieros en el segundo trimestre, pero los cambios en los motores de recherche y el impacto de la inteligencia artificial preocuparon a los inversores. Según ixbt.com y otras fuentes, a pesar de los informes financieros positivos, el valor de las acciones de la compañía cayó más del 10 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado, informa Techcrunch.com informa sobre esto.

Los ingresos totales de la compañía aumentaron un 61 % en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 805 millones de dólares. Asimismo, el beneficio neto aumentó un 183 % hasta llegar a los 253 millones de dólares. Estos resultados superaron todas las expectativas de los expertos de Wall Street, y se pronostica que los ingresos para el próximo trimestre se sitúen entre 860 y 870 millones de dólares.

Cambios en los motores de búsqueda y riesgos de la IA

Normalmente, previsiones financieras tan positivas habrían provocado el crecimiento de los valores de la compañía. Sin embargo, la caída drástica de las acciones se debió a que el director ejecutivo, Steve Huffman, destacó en una carta separada a los accionistas que el tráfico procedente de los motores de búsqueda sigue siendo «inestable». Según sus palabras, las derivaciones de búsqueda adquirieron un carácter volátil durante el trimestre, aunque la salud general del negocio comercial sigue siendo sólida.

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial está transformando radicalmente el panorama de los motores de búsqueda. Se sospecha que la introducción por parte de gigantes como Google de resúmenes y respuestas generados por inteligencia artificial está restando cuota de usuarios a plataformas como Reddit. Los inversores temen precisamente que este factor afecte negativamente al tráfico de la plataforma en el futuro.

Asociación con Google y pequeña disminución en el número de usuarios

Cabe recordar que en 2024, Reddit firmó un importante acuerdo para proporcionar su contenido a Google con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, dado que los nuevos enfoques del gigante de las búsquedas generan competencia en la atracción de audiencia, la directiva de la plataforma expresó dudas sobre la futura renovación de dicha asociación.

Otro aspecto que preocupa a los inversores está relacionado con la actividad de los usuarios. Aunque el número global de usuarios aumentó, se observó una ligera disminución en el número de usuarios activos diarios en el mercado estadounidense: esta cifra cayó de 53,5 millones en el primer trimestre a 53,2 millones.

Durante la presentación de informes financieros celebrada el jueves, los analistas hicieron una serie de preguntas incisivas a los directivos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la audiencia. Los especialistas señalaron que en un momento en que los motores de búsqueda están migrando hacia la inteligencia artificial, se vuelve más difícil convertir en usuarios registrados a los visitantes que venían como lectores sin iniciar sesión, y se interesaron por si la política de concesión de licencias de datos continuará el próximo año.