El fondo de Leopold Aschenbrenner vendió sus fondos cotizados en bolsa

Situational Awareness, el fondo de cobertura fundado por Leopold Aschenbrenner, destacado investigador de IA y ex empleado de OpenAI, vendió la mayor parte de su cartera de acciones públicas a Citadel, bajo la dirección de Ken Griffin, tras sufrir fuertes pérdidas en los últimos meses. Según informa The Wall Street Journal, este episodio supone una dura prueba para el joven financiero que había alcanzado un gran éxito en poco tiempo, informa Techcrunch.com informa .

Nacido en Alemania y con apenas 25 años, Leopold Aschenbrenner no tenía experiencia previa en operaciones bursátiles antes de abrir el fondo. Había ganado popularidad gracias a sus tesis de inversión en las que afirmaba que la ampliación de la IA requería el desarrollo rápido de semiconductores, capacidad de cómputo, memoria e infraestructura energética. Se unió al equipo de OpenAI en 2023, pero fue despedidos un año después por revelar indebidamente información interna. Tras esto, Aschenbrenner fundó su propio fondo de cobertura.

Según el Financial Times, al fondo le iba muy bien y registraba un rendimiento del 439 % a finales de junio. De acuerdo con CNBC, los activos bajo gestión del fondo alcanzaron un máximo de 45 000 millones de dólares antes de que comenzaran las caídas. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte descenso debido a que los inversores públicos temían que las inversiones en infraestructura de IA no generaran los rendimientos esperados en el corto plazo.

Venta de activos e impacto en el mercado

Según datos de Bloomberg, entre las acciones más golpeadas que poseía el fondo se encuentran los fabricantes de chips de memoria SK Hynix y SanDisk, el desarrollador de energía limpia Bloom Energy y Nebius Group. Todas ellas se desplomaron más de un 30 % en el último mes. El uso de apalancamiento, una estrategia habitual del fondo de cobertura que consiste en comprar acciones con fondos prestados, amplificó aún más las pérdidas.

Tras la adquisición de la mayor parte de estos activos por parte de Citadel, los activos totales de Situational Awareness se redujeron a unos 10 000 millones de dólares. No es la primera vez que la empresa de Ken Griffin realiza un movimiento de este tipo, ya que es conocida por estar lista para comprar activos atractivos de actores con dificultades financieras. Al igual que Aschenbrenner, Griffin confía en la recuperación del sector y tiene la capacidad de esperar con paciencia.

Acciones de Anthropic y perspectivas futuras

Sin embargo, según diversas fuentes, Situational Awareness no ha vendido sus inversiones en empresas privadas, incluida su participación en Anthropic . Actualmente, el valor de esta participación se estima en 5 000 millones de dólares. La valoración de Anthropic se disparó durante su ronda de Series H en mayo, y se espera su salida a bolsa en octubre.

Los expertos consideran que los ingresos potenciales derivados de la venta de estas acciones podrían ayudar al fondo de cobertura a compensar sus pérdidas en el mercado público. El hecho de que entre los primeros inversores del fondo de Aschenbrenner se encuentren Jane Street, los fundadores de Stripe y directivos de Meta asegura que el interés por sus próximos movimientos siga siendo alto.