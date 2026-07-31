Apple aumenta drásticamente sus reservas debido a la escasez de dispositivos de memoria

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y el fuerte crecimiento de la demanda de hardware están generando problemas graves en el mercado tecnológico mundial. Según ixbt.com, Apple se enfrenta a un encarecimiento sin precedentes de los precios de la memoria, lo que repercute en el coste de producción de sus dispositivos. Se espera que esta situación provoque graves interrupciones en la cadena de suministro en el futuro. Así lo informa Techcrunch.com que da la noticia.

Durante el último periodo financiero, Apple registró cifras positivas, declarándolo el trimestre de junio más fuerte de su historia. En particular, las ventas de iPhone y Mac superaron las expectativas, creciendo un 22 y un 29 por ciento respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, la dirección ha expresado su preocupación por la intensificación de la escasez de memoria denominada RAMageddon.

Problemas en la cadena de suministro y producción

El principal desafío de la compañía consiste en garantizar el suministro de los nodos de memoria avanzados utilizados en los chips Apple silicon, que potencian los procesadores A-Series y M-Series en los dispositivos iPhone y Mac. En un momento en que la alta demanda persiste, se espera que la limitada flexibilidad de la cadena de suministro amplifique significativamente el impacto negativo de la escasez.

Para prevenir una posible crisis, Apple ha abandonado su estrategia tradicional. La compañía, que normalmente intenta mantener al mínimo el volumen de productos en almacén, esta vez ha acumulado 11.100 millones de dólares en inventario. A modo de comparación, en septiembre del año pasado esta cifra era de 5.700 millones de dólares, lo que demuestra que las reservas se han duplicado prácticamente.

Aumento de precios y reacción del mercado

Un escenario de escasez tan drástica ha afectado inevitablemente a los consumidores. El mes pasado, la compañía decidió subir obligatoriamente los precios de los dispositivos Mac y iPad. Asimismo, otros gigantes tecnológicos como Meta, Samsung, Microsoft y Sony también se han visto obligados a encarecer sus equipos.

Para el próximo trimestre, Apple pronostica un crecimiento de los ingresos de entre el 9 y el 11 por cent. Sin embargo, durante los últimos trimestres, este indicador se había mantenido estable en torno al 16 por cent en términos interanuales. La desaceleración del progreso financiero preocupó a los inversores y, tras el cierre de las operaciones, las acciones de Apple cayeron un 6 por cent.

En septiembre, el nuevo líder que pasará del puesto de vicepresidente sénior de ingeniería de hardware al cargo de director ejecutivo podría enfrentarse a un periodo difícil. No obstante, los especialistas señalan que este problema no afecta únicamente a Apple, sino que es una prueba para toda la industria.