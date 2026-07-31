La inteligencia artificial detecta el doble de vulnerabilidades en el software

·60·Tecnología
La inteligencia artificial detecta el doble de vulnerabilidades en el software

A pesar de un aumento drástico en la escala de detección de errores y vulnerabilidades en el código de software mediante herramientas de inteligencia artificial, esta situación no ha provocado una mayor ola de ciberataques. Según ixbt.com, un análisis realizado por la empresa VulnCheck mostró que solo el 1,4 % (14 de 1 061) de las vulnerabilidades identificadas con la participación de la IA fueron explotadas por delincuentes reales. Este indicador no difiere de las estadísticas de errores tradicionales encontrados a través de otros métodos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Recientemente, el ritmo de registro de fallas en el software se ha acelerado a un nivel sin precedentes. La Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades de EE. UU. (National Vulnerability Database, NVD) registró 45 207 vulnerabilidades de software en el período del 1 de enero al 27 de juillet de 2026. Esta cifra es casi igual al resultado anual récord de 2025. Si se mantiene el ritmo actual, para fin de año este indicador podría ser el doble que el del año pasado.

Crecimiento de vulnerabilidades en las grandes empresas tecnológicas

Los principales gigantes tecnológicos también se han vuelto más activos en la solución de errores en sus productos. Microsoft cerró un récord de 622 problemas y destacó especialmente que las herramientas de inteligencia artificial jugaron un papel importante en su detección. Por su parte, Oracle solucionó 1 449 vulnerabilidades en su actualización de julio, mientras que en el mismo período del año pasado esta cifra era de 309.

Sin embargo, el análisis de VulnCheck confirma que el aumento en el número total de errores no conduce a un crecimiento proporcional en la cantidad de ataques. Aunque en el primer semestre de 2026 el número de registros CVE aumentó un 45 %, la proporción de vulnerabilidades utilizadas en ciberataques reales creció solo un 10 %. En general, la proporción de CVE utilizadas por ciberdelincuentes disminuyó hasta situarse en el 1,4 %.

El proyecto Anthropic y los logros de los desarrolladores

Los investigadores también estudiaron los resultados del proyecto Glasswing de Anthropic, que utiliza el sistema Claude. Aunque en mayo se anunció que Claude había identificado más de 23 000 problemas potenciales, a una parte muy pequeña de ellos se le asignaron identificadores CVE y solo 1 vulnerabilidad fue confirmada en ataques reales. Según los expertos, los indicadores de crecimiento no demuestran una expansión de las capacidades de los hackers, sino que los desarrolladores buscan y encuentran con mayor eficacia los errores en su propio software.

Las vulnerabilidades detectadas y cerradas a tiempo por los fabricantes evitan que caigan en manos de los ciberdelincuentes. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido por completo. El tiempo promedio desde la publicación de una vulnerabilidad hasta su primera explotación se redujo, pasando de 120 días en 2025 a 80 días en el primer semestre de 2026.

La propia inteligencia artificial se está convirtiendo en blanco de ataques

Durante este período, también se comenzaron a detectar vulnerabilidades en los propios sistemas de inteligencia artificial. Según VulnCheck, se encontraron 28 vulnerabilidades conocidas en sistemas de IA, de las cuales 10 fueron utilizadas por delincuentes. Por ejemplo, se observaron casos de acceso a las credenciales de los servicios OpenAI y Claude a través de errores en la plataforma LangFlow. No obstante, se ha demostrado que hasta el momento la inteligencia artificial no proporciona la ventaja esperada para los ciberataques; por el contrario, ayuda enormemente a los desarrolladores a solucionar los errores de antemano.

Inteligencia ArtificialCiberseguridadSoftwareVulnCheckCiberataques
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58Científicos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaCientíficos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaHoy, 07:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis