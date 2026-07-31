Descenso inesperado en la red de servicios de Apple

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Descenso inesperado en la red de servicios de Apple

Según el informe financiero de Apple, aunque la marca superó los 1.500 millones de suscriptores en sus servicios, los ingresos de este sector estuvieron por debajo de las previsiones de los analistas de Wall Street. La desaceleración en la App Store y en el mercado de juegos móviles, así como los cambios legales en varios países, se convirtieron en el único punto débil frente a unas ventas de hardware récord para la empresa. Según información de ixbt.com, tras estos datos, las acciones de la compañía cayeron más de un 4 % en las operaciones posteriores al cierre. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Kevan Parekh, director financiero de Apple, destacó que la división de servicios generó 30.740 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre fiscal. Sin embargo, los expertos del mercado esperaban un resultado de 31.220 millones de dólares. Esta caída fue provocada por varios factores, entre ellos los cambios en la actividad de la App Store, considerada la principal fuente de ingresos.

Impacto de la App Store y los juegos móviles

Se señaló como uno de los principales problemas la desaceleración general en el segmento de los juegos móviles. Asimismo, los cambios introducidos en el modelo de negocio de la App Store en algunos países, incluidos los EE. UU., afectaron a los ingresos. El motivo es que, según una decisión judicial, se exige permitir a los desarrolladores realizar los pagos de los clientes fuera del ámbito de la App Store, evitando la comisión de Apple.

Aunque la compañía no ha proporcionado cifras exactas sobre cuánto perjudicó esta situación a los ingresos de la App Store, recordó a los inversores que la resolución final del asunto será analizada por el Tribunal Supremo. No obstante, se señaló que la App Store estableció un nuevo récord de ingresos para el trimestre de junio. Los ingresos procedentes de la publicidad de Apple Ads, ampliada también a la aplicación Apple Maps, contribuyeron a este resultado.

Tipos de cambio y planes futuros

Que los ingresos por servicios fueran inferiores a lo esperado no solo se debió a los problemas de la tienda, sino también a otros factores. El principal de ellos fueron las fluctuaciones en los tipos de cambio. Además, se destacó que la diferencia también se hizo notar en comparación con los enormes ingresos aportados por el éxito en taquilla de la película F1 en trimestres anteriores.

A pesar de todas las dificultades y los obstáculos en los tipos de cambio, la dirección de Apple valora muy positivamente las oportunidades de desarrollo de este segmento comercial en el futuro. La empresa informó haber registrado un récord histórico en todos los tiempos en los mercados desarrollados y un récord absoluto de ingresos para el trimestre de junio en los mercados emergentes. El segmento de servicios mostró tasas de crecimiento de dos dígitos en la gran mayoría de los mercados analizados.

«Nuestros servicios atraen a cada vez más clientes y hemos superado la marca de los mil quinientos millones de suscriptores de pago», señaló Kevan Parekh. Asimismo, se anunció que durante el período del informe, tanto las cuentas de pago como aquellas que realizan transacciones en los mercados emergentes alcanzaron nuevos máximos históricos con un crecimiento de dos dígitos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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